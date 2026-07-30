Srbin uhićen zbog hakiranja hrvatskih institucija

Hrvatska policija uhitila je i prijavila državljanina Srbije kojega sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedozvoljenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija. Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je Služba kibernetičke sigurnosti dovršila kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Prema policijskim navodima osumnjičenik je neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti. U sklopu istraživanja, na temelju sudskih naloga, provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.

Osumnjičenik je 29. srpnja predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava. Policija je izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.