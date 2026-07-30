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KIBERNETIČKI NAPADI

Srbin uhićen zbog hakiranja hrvatskih institucija

Cyber kriminal sve je češća pojava
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
30.07.2026.
u 17:26
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Policija je izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Hrvatska policija uhitila je i prijavila državljanina Srbije kojega sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedozvoljenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija. Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je Služba kibernetičke sigurnosti dovršila kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Prema policijskim navodima osumnjičenik je neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti. U sklopu istraživanja, na temelju sudskih naloga, provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.

Osumnjičenik je 29. srpnja predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava. Policija je izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.
Ključne riječi
haker napad Hrvatska Srbin

Komentara 1

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Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
17:34 30.07.2026.

Zasto se Mozemo, Benčić, Sdp, Hajdas, Pupovac ne izjasne povodom ovoga?!!

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