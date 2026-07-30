Zašto su tisuće migranata iznenada jurnule baš prema ovom gradiću od 85.000 ljudi

Tisuće migranata iz Maroka ušle su u španjolsku enklavu Ceutu u sjevernoj Africi, nakon čega su lokalne vlasti zatražile pomoć središnje vlade u Madridu kako bi ponovno uspostavile kontrolu na granici. Snimke i fotografije s područja granice prikazuju velike skupine ljudi kako preko lukobrana na gradskoj plaži, u blizini graničnog prijelaza s Marokom, izlaze na lokalne ceste. Većinom je riječ o mlađim muškarcima, ali među njima ima i obitelji sa ženama i djecom.

Do naglog priljeva došlo je nakon što je dan ranije velik broj migranata pokušao doplivati iz Maroka do Ceute. Zasad nije jasno što je potaknulo tako velik broj ljudi na pokušaj prelaska granice. Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova poručilo je da će zajamčiti sigurnost građana i zaštitu granice, ali istodobno navelo da vlada ne može proglasiti nacionalno izvanredno stanje zbog migrantske situacije, navodi AP News.

Ovakav razvoj događaja ponovno je u središte pozornosti stavio Ceutu, mali španjolski autonomni grad smješten na sjevernoj obali Afrike. Zajedno s Melillom, koja se nalazi oko 400 kilometara južnije, Ceuta predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Grad s oko 85.000 stanovnika pod španjolskom je vlašću od 1580. godine, a u njemu žive i kršćani i muslimani, kao i španjolski i marokanski stanovnici. Svakodnevno granicu prelaze i brojni marokanski radnici koji u Ceuti zarađuju za život.

Upravo zbog tog položaja Ceuta je već desetljećima osjetljiva točka u odnosima Madrida i Rabata. Maroko ne priznaje Ceutu ni Melillu kao španjolski teritorij i često ih naziva okupiranim područjima, dok su za Španjolsku one sastavni dio njezina teritorija i ujedno vanjska granica Europske unije.

Najveća migrantska kriza posljednjih godina u Ceuti dogodila se u svibnju 2021., kada je Maroko praktički ukinuo granične kontrole i omogućio da u samo dva dana u enklavu uđe oko 8000 ljudi iz Maroka i subsaharske Afrike. Taj je potez uvelike protumačen kao pritisak na Španjolsku zbog njezine odluke da omogući liječenje Brahimu Ghaliju, čelniku pokreta za neovisnost Zapadne Sahare, u španjolskoj bolnici. Kriza je završila nakon ponovne uspostave kontrole na granici, a odnosi Madrida i Rabata postupno su se popravili nakon što je španjolski premijer promijenio dugogodišnji stav Španjolske prema pitanju Zapadne Sahare i sljedeće se godine sastao s marokanskim kraljem Mohammedom VI.

Ceuta je pritom mnogo više od mjesta na kojem se povremeno događaju migrantski prodori. Zbog svojeg položaja ona je jedna od mogućih ulaznih točaka u Europsku uniju za ljude koji iz Maroka i drugih dijelova Afrike pokušavaju doći do Španjolske. Granica je snažno utvrđena, ali migranti je pokušavaju prijeći na različite načine. Jedan od njih je i plivanje iz marokanskog grada Castillejosa, udaljenog oko pet kilometara od španjolskog teritorija, dok drugi pokušavaju doći iz obližnjeg Belyounecha, gdje je put kraći.

Oni koji uspiju doći do Ceute suočavaju se s različitim ishodima. Dio migranata bude odmah vraćen, dok se drugi smještaju u prihvatne centre, gdje se njihovi slučajevi obrađuju i gdje mogu zatražiti azil u Španjolskoj. Ipak, unatoč tome što se Ceuta često nađe u središtu međunarodne pozornosti, broj migranata koji u Španjolsku stižu preko te enklave općenito je znatno manji od broja onih koji dolaze drugim rutama, primjerice preko Kanarskih i Balearskih otoka ili zračnim putem.

Napomenimo i da je Španjolska posljednjih desetljeća zabilježila snažan rast useljeničkog stanovništva. Od oko 50 milijuna stanovnika zemlje, približno 10 milijuna rođeno je izvan Španjolske. Među najvećim useljeničkim zajednicama su državljani Kolumbije, Venezuele i Maroka, a mnogi rade u važnim sektorima španjolskog gospodarstva, poput poljoprivrede, turizma i uslužnih djelatnosti.

Migrants cross on foot into the North African enclave of Ceuta from Morocco by attemping to swim, according to Spain's Guardia Civil, near the border with Ceuta, in Fnideq, Morocco, July 30, 2026, in this still image obtained by REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: - Buildings, coastline and road layout matched satellite and archive imagery. - Coordinates: 35.85783579352456, -5.346942135788912. - Date verified by original file metadata. Photo: OBTAINED BY REUTERS/REUTERS Foto: OBTAINED BY REUTERS/REUTERS

Štoviše, španjolska vlada početkom godine odobrila je plan kojim bi oko 500.000 nedokumentiranih migranata koji već žive u zemlji dobilo pravo na boravak i rad. Mjera se odnosi na osobe koje su u Španjolskoj neprekidno najmanje pet mjeseci do kraja 2025., uz uvjet da nemaju kazneni dosje i ne predstavljaju prijetnju javnom redu, a uključuje i njihovu djecu koja žive u zemlji. Vlada premijera Pedra Sáncheza tvrdi da je cilj popuniti nedostatak radne snage i ublažiti posljedice starenja stanovništva.