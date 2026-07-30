Već sedam godina pripovijedaju o životu ljudi od 1945. do 1991. godine

Naravno da ćete u Dubrovniku obići njegove ulice, crkve i palače, svakako i zidine i Stradun, no nakon toga vrijedi posjetiti dubrovačko naselje Gruž, gdje će vas dočekati doista jedinstveno iskustvo. U nekadašnjoj Tvornici ugljenografitnih proizvoda (TUP), koja je desetljećima bila simbol dubrovačke industrije, nalazi se Muzej crvene povijesti/Red History Museum, interaktivni muzej koji putem autentičnih predmeta, multimedije i osobnih priča prikazuje svakodnevni život u Hrvatskoj od 1945. do 1991. godine.

Nije riječ o uobičajenu muzejskom postavu, a ni o nekoj političkoj priči, ovdje se na zanimljiv način pripovijeda o svim sferama života toga vremena: od presjeka političke situacije, preko priče o Golom otoku, do priče o obrazovanju, tvornicama, o tomu što se jelo, koju se glazbu slušalo, gdje se plesalo... A obilazeći muzej, možete doslovno ući u potpuno namješten stan iz tog vremena koji će mnogima nalikovati na stanove njihovih baka. Muzej crvene povijesti smješten je u autentičnom industrijskom prostoru, postoji već sedam godina, a ove je godine u travnju otvoren nov, moderan interaktivni postav muzeja koji posljednjih godina privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja. Osnivači muzeja Krešimir Glavinić i Kristina Mirošević, uz tim suradnika, zaslužni su za ovaj jedinstveni muzejski koncept.

Red History Museum nastao je, naime, iz želje da se jedno važno razdoblje hrvatske povijesti predstavi na drukčiji način. Umjesto da naglasak bude isključivo na političkim događajima, cilj je bio ispričati priču o svakodnevnom životu – kako su ljudi živjeli, uređivali svoje domove, što su kupovali, slušali, gledali na televiziji i kako su provodili slobodno vrijeme. Tako posjetitelji ne upoznaju samo povijesne činjenice, nego i atmosferu jednog vremena koje je oblikovalo generacije. Već pri ulasku postaje jasno da ovo nije klasičan muzejski postav. Nema beskrajnih redova vitrina ni prostorija ispunjenih tekstualnim objašnjenjima. Umjesto toga, posjetitelji ulaze u prostor koji izgleda kao da je vrijeme stalo prije nekoliko desetljeća. Muzej se obilazi u kružnoj šetnji, kao kronološko i tematsko putovanje kroz svakodnevni život od završetka Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije, a raspored prostorija omogućuje da se priča prati logičnim slijedom.

Obilazak započinje uvodnim dijelom u kojem se uz fotografije, dokumente i multimedijalne sadržaje objašnjava politički i društveni kontekst nastanka socijalističke države. Nakon toga posjetitelji ulaze u prostor posvećen industrijalizaciji, radu i gospodarstvu, gdje se mogu upoznati s načinom funkcioniranja tadašnjeg društva. Jedna od najzanimljivijih prostorija uređena je kao tipičan dnevni boravak iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Namještaj, televizor, radio, kućanski uređaji i brojni originalni predmeti koje su i sami građani donirali muzeju, vjerno dočaravaju kako je izgledao život prosječne jugoslavenske obitelji. Slijede prostori posvećeni potrošačkoj kulturi, obrazovanju, glazbi, sportu i popularnoj kulturi, gdje su izloženi originalni proizvodi, plakati, igračke i predmeti koji bude nostalgiju kod starijih posjetitelja, ali su jednako zanimljivi i mlađim generacijama. Posebno mjesto zauzimaju interaktivne instalacije i multimedijalni sadržaji pa možete primjerice preslušavati ploče iz tog vremena ili pogledati video i neka osobna svjedočanstva tog vremena. Izložen je i poznati automobil Jugo uz koji se mnogi posjetitelji obvezno slikaju, te motor Tomos, također jedno od najslikanijih mjesta u Muzeju. Završni dio priče posvećen je raspadu Jugoslavije i društvenim promjenama koje su obilježile kraj jedne epohe ostavljajući posjetiteljima cjelovit uvid u život iza nekadašnje željezne zavjese.

Red History Museum od otvorenja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Stranci ovdje imaju priliku upoznati svakodnevni život u tadašnjoj Hrvatskoj i nekadašnjoj Jugoslaviji zahvaljujući predmetima koje ne mogu vidjeti u klasičnim turističkim vodičima, dok domaći gosti često dolaze kako bi oživjeli vlastite uspomene ili svojoj djeci pokazali kako se nekada živjelo. Zbog originalnog koncepta i interaktivnog pristupa muzej se danas smatra jednim od najzanimljivijih novih kulturnih sadržaja u Dubrovniku.