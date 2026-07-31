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RUSKI NAPAD

Zelenski se obratio Ukrajincima tijekom večeri: 'Ovo se dogodilo prvi put nakon dugo vremena'

Ukraine's President Zelenskiy meets with major general Drapatyi in Kyiv
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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VL
Autor
Maša Taušan/Hina
31.07.2026.
u 00:10
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„U Radušni su Rusi prvi put nakon dugo vremena upotrijebili projektil iz Sjeverne Koreje, to pokazuju preliminarni podaci“, rekao je Zelenskij u svom večernjem videoobraćanju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je rekao da je, po preliminarnim podacima, Rusija koristila sjevernokorejsku balističku raketu za napad na ukrajinsko selo u kojem je poginulo šestero ljudi.

„U Radušni su Rusi prvi put nakon dugo vremena upotrijebili projektil iz Sjeverne Koreje, to pokazuju preliminarni podaci“, rekao je Zelenskij u svom večernjem videoobraćanju. Radušna se nalazi u blizini Krivog Riha, rodnog mjesta predsjednika Zelenskog.

Pojasnio je da će se obaviti analize kako bi se potvrdilo podrijetlo projektila, optužujući savez "moskovskog ološa" s "ludim sjevernokorejskim režimom" za ubojstva ukrajinske djece.

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi. Kod Krivog Riha, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Jedna je osoba poginula u Kijevu.

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Ukraine's President Zelenskiy meets with major general Drapatyi in Kyiv
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Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski

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