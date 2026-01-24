Poznato koje su to misteriozno oružje Amerikanci upotrijebili, a od kojeg su Madurovi tjelohranitelji povraćali krv

Predsjednik Trump izjavio je za The New York Post kako je tajno novo oružje koje naziva „Diskombobulator” bilo presudno za hrabar američki napad kojim je u Venezueli zarobljen diktator i trgovac drogom Nicolas Maduro.

Trump se hvalio kako je taj misteriozni uređaj „onemogućio rad opreme neprijatelja” kada su američki helikopteri 3. siječnja uletjeli u Caracas i uhitili Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores, pod optužbama za savezničko krijumčarenje droge i oružja, a da pritom nisu izgubili nijedan američki život. „Diskombobulator. Ne smijem o tome govoriti”, rekao je Trump tijekom ekskluzivnog intervjua u Ovalnom uredu.

„Volio bih”, dodao je predsjednik, prije nego što je potvrdio njegovo korištenje u tajnoj operaciji. „Nisu uspjeli lansirati svoje rakete. Imali su ruske i kineske rakete, a nisu uspjeli aktivirati ni jednu. Mi smo uletjeli, oni su pritiskali tipke i ništa nije radilo. Sve je bilo spremno za nas.” Trump je komentirao oružje nakon što su se ovoga tjedna pojavile vijesti o tome da je Bidenova administracija nabavila impulsno energetsku napravu za koju se sumnja da je slična onoj koja je uzrokovala tzv. „havana sindrom”.

O tom se oružju zna vrlo malo, no izvještaji su uslijedili nakon svjedočanstava iz Venezuele, koja opisuju kako su Madurovi plaćenici pala na koljena, „krvareći iz nosa” i povraćajući krv. Jedan od članova bivše garde diktatora kasnije je ispričao kako su „odjednom svi naši radarski sustavi prestali raditi bez ikakvog objašnjenja”.

„Sljedeće što smo vidjeli bile su bespilotne letjelice, mnoštvo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati”, rekao je, navodeći kako su potom stigli helikopteri, „tek njih osam”, s oko 20 američkih vojnika. „Diskombobulator” je tada usmjeren izravno na Madurove branitelje.

„U jednom trenutku lansirali su nešto; ne znam kako bih to opisao. Bilo je to poput vrlo intenzivne zvučne valne energije. Odjednom sam osjetio kao da mi se glava raspada iznutra”, ispričao je svjedok. „Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nismo se mogli pomaknuti. Nismo se mogli ni ustati nakon tog zvučnog oružja, ili čega god već bilo.”

Maduro, 63-godišnjak, sada je zatvoren u saveznoj zatvorskoj ustanovi u Brooklynu, gdje čeka suđenje zbog optužbi za narkoterorizam, dok njegova bivša potpredsjednica Delcy Rodriguez obnaša dužnost privremene predsjednice Venezuele. „Imamo odličan odnos s novom predsjednicom”, rekao je Trump. „Izvanredna je.”