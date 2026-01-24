'Grenlanđani kupuju benzin, streljivo, spremaju se, a ni sami ne znaju za što'

Malo nakon što je američki predsjednik u Davosu održao još jedan od svojih "povijesnih" govora, dobio sam reakciju s Grenlanda u kojoj piše: "Trump je upravo Grenland nazvao komadom leda na lošem položaju. Sve što traži, kako kaže, jest ‘komad leda’. To je klasičan retorički postupak. Ljestvica apstrakcije. Školski primjer je muzna krava Nora, koja je na jednom kraju te ljestvice živo biće s temperamentom i svakodnevicom, a na drugom kraju samo ‘proizvodna životinja broj 278’. Resurs. Objekt. Nešto što se može mjeriti, optimizirati i na kraju uzeti. Upravo tako Trump govori o Grenlandu. Ne kao o zemlji s ljudima, kulturom i pravima, nego kao o nečemu što jednostavno tamo leži. I zato je presudno važno da stalno naglas izgovaramo posve banalnu činjenicu: na Grenlandu žive divni ljudi. I ovih se dana mnogi od njih osjećaju nesigurnije nego ikada prije. To je naš dom i naša budućnost. Vrlo je važan i ključan način medijskog izvještavanja. Jer ako se o Grenlandu govori samo kao o strategiji, sirovinama i ledu na karti, tada ljudi nestaju. A kada ljudi jednom nestanu iz jezika, postaje mnogo lakše previdjeti ih i u stvarnosti."