Iranci rijetko potpuno vjeruju vlasti, ali rijetko je i posve odbacuju

Iran se trenutačno suočava s jednim od najintenzivnijih valova unutarnjih prosvjeda u posljednjem desetljeću. Krajem 2025. i početkom 2026. tisuće građana – studenti, radnici, žene – izašle su na ulice tražeći ekonomsku pravdu i političke reforme, potaknute kolapsom vrijednosti riala, rastućom inflacijom, pogoršanjem životnih uvjeta i sve jačom represijom. Masovni štrajkovi, zatvaranje trgovina i koordinirani protesti u desecima gradova paralizirali su svakodnevni život, na što su vlasti reagirale brutalno. Stotine ljudi smrtno su stradale, tisuće su uhićene. Demonstranti su pritom otvoreno iskazivali nezadovoljstvo vrhovnim vođom, ekonomskom politikom i utjecajem konzervativnih elita.