NESTABILNO, MOGUĆE I OPASNO

FOTO Padat će kao iz kabla: Pogledajte ove karte, slijedi nam obilna kiša, evo kad počinje

24.01.2026.
u 08:20

Posebno treba biti oprezan u središnjim predjelima, gdje je uz maglu moguća i slaba kiša koja se može smrzavati pri dodiru s hladnim tlom, što stvara opasnost od poledice na cestama i pločnicima

Hrvatsku danas očekuje tipično zimsko vrijeme pod utjecajem vlažnog i nestabilnog zraka. Veći dio zemlje bit će prekriven umjerenom do pretežno gustom naoblakom, a kiša će povremeno padati, osobito na Jadranu i područjima uz more gdje su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. U unutrašnjosti zemlje, osobito u jutarnjim satima, mnogi će se susresti s maglom koja može dodatno otežati vožnju i kretanje. Posebno treba biti oprezan u središnjim predjelima, gdje je uz maglu moguća i slaba kiša koja se može smrzavati pri dodiru s hladnim tlom, što stvara opasnost od poledice na cestama i pločnicima. Ovakvi uvjeti mogu biti izuzetno opasni za vozače i pješake pa se preporučuje dodatni oprez.

Vjetar će u većem dijelu unutrašnjosti biti slab, no na istoku i u gorju povremeno će puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo, dok će na sjevernom dijelu obale povremeno zapuhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, što će dodatno pojačati osjećaj nestabilnog vremena.Temperature zraka bit će razmjerno niske u unutrašnjosti, s najvišim dnevnim vrijednostima između 2 i 7 °C. Jutarnje temperature ponegdje će biti i ispod nule, što dodatno povećava rizik od zaleđene kiše. Na Jadranu će biti osjetno toplije – najviša dnevna temperatura kretat će se između 11 i 15 °C, uz toplu južinu i povremene kišne epizode.

U Zagrebu i široj okolici prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, češću tijekom poslijepodneva. Ujutro se očekuje mogućnost slabe oborine koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, što je važno imati na umu pri kretanju gradom. Vjetar će biti uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura oko 3 °C. Slični uvjeti očekuju se i u drugim većim gradovima kontinentalne Hrvatske, dok će na obali i otocima prevladavati kišovito vrijeme s povremenim pljuskovima i izraženim južnim vjetrom. More će biti uzburkano, a temperature ugodnije u odnosu na unutrašnjost.


Sažeto, današnji dan donosi tipično zimsko vrijeme s dosta oblaka, čestom kišom i maglom, a lokalno i opasnom poledicom. Vozačima i pješacima savjetuje se povećan oprez, osobito u jutarnjim satima i na prometnicama u središnjoj Hrvatskoj. Pratite vremenske prognoze i upozorenja tijekom dana kako biste na vrijeme mogli reagirati na moguće promjene u vremenskim uvjetima.

DHMZ najavljuje kako prava kiša slijedi u nedjelju. Na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. U višem gorju kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj i jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako, na jugu i olujno jugo i južni vjetar, tijekom dana će slabjeti i prolazno okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 0 do 3, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 14 °C.

Prema sedmodnevnoj karti, ponedjeljak i utorak čeka nas predah od padalina, no u srijedu bi opet mogle biti obilne.

Ključne riječi
vremenska prognoza

