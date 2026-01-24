Simbol su odanosti i vjernog prijateljstva: Ovih 5 pasmina pasa posebno je privrženo ljudima
Odanost je jedna od najljepših osobina pasa i razlog zašto ih mnogi smatraju ravnopravnim članovima obitelji. Iako je vjernost prisutna kod većine pasmina, stručnjaci ističu da neke pokazuju posebno snažnu povezanost s ljudima. Prema navodima portala Parade Pets, upravo ove pasmine najčešće postaju pravi životni suputnici – spremni biti uz svog vlasnika u svim okolnostima.
Bernski planinski pas: Ova švicarska radna pasmina poznata je po mirnom temperamentu i snažnoj privrženosti obitelji. Bernski planinski psi stoljećima su radili uz ljude, što je oblikovalo njihovu prirodnu potrebu za blizinom vlasnika. Unatoč impresivnoj veličini, nježni su, strpljivi i iznimno dobri s djecom.
Border terijer: Kompaktna pasmina britanskog podrijetla cijenjena je zbog svoje pouzdanosti i društvenosti. Uzgajani za rad uz lovce, border terijeri brzo stvaraju snažnu emocionalnu vezu s vlasnicima. Aktivni su i razigrani, a redovita fizička i mentalna stimulacija ključna je za njihovo zadovoljstvo i uravnoteženo ponašanje.
Shiba Inu: Drevna japanska pasmina koja je često suzdržana prema strancima, ali izuzetno privržena svom vlasniku. Shibe su samostalne i nenametljive, a svoju odanost pokazuju tiho – boravkom u blizini osobe kojoj vjeruju. Često su izbor onih koji traže mirno, ali odano pseće društvo.
Njemački ovčar: Jedna od najpoznatijih pasmina kada je riječ o vjernosti i inteligenciji. Njemački ovčari često se koriste u policiji i sigurnosnim službama, no u obiteljskom okruženju su brižni, zaštitnički nastrojeni i izuzetno vezani uz svoje ljude. Odani su čuvari doma i obitelji.
Akita: Japanska pasmina čija je povijest neraskidivo povezana sa simbolom bezuvjetne odanosti – legendarnim psom Hachikom. Akite su smirene, dostojanstvene i vrlo zaštitnički nastrojene prema obitelji. Iako su rezervirane, snažno se vežu uz vlasnika i zahtijevaju dovoljno kretanja i dosljedan odgoj.