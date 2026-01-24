UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Savezni agenti u Minneapolisu ubili muškarca: Grad opet u plamenu prosvjeda

Savezni agenti američke imigracijske službe danas su u Minneapolisu tijekom intervencije ubili muškarca, potvrdili su izvori upoznati s istragom. Riječ je o drugom smrtnom slučaju u kojem su u manje od tri tjedna sudjelovali agenti ICE-a, što dodatno pojačava napetosti u gradu koji već tjednima bilježi prosvjede.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je ranjen iz vatrenog oružja u južnom dijelu Minneapolisa, na području West 26th Streeta i Nicollet Avenue. Kasnije je potvrđeno da je preminuo od zadobivenih ozljeda. Bolnički zapisi, koje je pregledala agencija Associated Press, navode kako je imao 51 godinu.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka za koju se tvrdi da prikazuje trenutak pucnjave. Na videozapisu se vidi veći broj maskiranih saveznih agenata kako okružuju muškarca i u naguravanju ga prisiljavaju na tlo. U jednom trenutku čuje se pucanj, nakon čega se agenti povlače, dok muškarac leži nepomično na ulici.

Autentičnost snimke još nije neovisno potvrđena. Čini se da je snimljena iz unutrašnjosti zgrade, a na njoj se čuje i glas koji govori: "Jesu li upravo ubili tog jebenog tipa? Šališ li se?" Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je kako preliminarni podaci upućuju na to da je muškarac bio naoružan, te da je posjedovao vatreno oružje s dva spremnika streljiva. Iz ministarstva poručuju da je situacija i dalje "u razvoju" te da se prikupljaju dodatne informacije.

🚨BREAKING: ANOTHER PERSON SHOT IN MINNEAPOLIS



pic.twitter.com/fO4OfgJ7Wb — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) January 24, 2026

Gradske vlasti Minneapolisa potvrdile su da su reagirale na dojave o pucnjavi u kojoj su sudjelovali savezni agenti te su pozvale građane na smirenost. Nakon pucnjave na mjesto događaja stigli su prolaznici i prosvjednici, koji su izrazili negodovanje prema saveznim agentima, nazivajući ih kukavicama i tražeći da napuste grad. Prema izvještajima s terena, jedan od agenata ironično je dobacio okupljenima: "jao, jadni vi", dok su drugi agenti u drugom dijelu ulice gurnuli prosvjednika koji je vikao u policijsko vozilo.

Savezni agenti koristili su suzavac i tzv. paprene bombe kako bi rastjerali okupljene. Dva raskrižja u južnom dijelu grada bila su privremeno zatvorena za promet, a na terenu je bio velik broj maskiranih saveznih službenika. Guverner Minnesote Tim Walz oglasio se na društvenim mrežama, navodeći da je razgovarao s Bijelom kućom nakon, kako je rekao, "još jedne stravične pucnjave saveznih agenata". "Minnesoti je dosta. Ovo je odvratno. Predsjednik mora prekinuti ovu operaciju. Povucite tisuće nasilnih, neobučenih službenika iz Minnesote. Odmah", poručio je Walz.

Današnja pucnjava dogodila se nešto više od dva tjedna nakon što je u Minneapolisu ubijena Renee Nicole Good, majka troje djece, koju je u automobilu usmrtio agent ICE-a. Savezne vlasti tada su tvrdile da je agent djelovao u samoobrani, navodeći da je Good vozilo koristila kao oružje, no tu su verziju odbacili državni i lokalni dužnosnici. Smrt Renee Good izazvala je svakodnevne prosvjede u Minneapolisu, kao i demonstracije diljem SAD-a, a današnji incident dodatno je produbio krizu i otvorio nova pitanja o djelovanju saveznih agenata u sklopu pojačanih imigracijskih operacija.