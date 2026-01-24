FOTO Surova ruska taktika pretvorila je Kijev u zonu preživljavanja: Građani koriste opasne metode kako bi se ugrijali, djeca obolijevaju

Foto: Reuters/Pixsell
Zima je u siječnju 2026. pokazala svoje najsurovije lice, a Kijev i drugi ukrajinski gradovi utonuli su u ledeni mrak.
Foto: REUTERS
Temperature koje se spuštaju i do dvadeset stupnjeva ispod ništice, uz restrikcije struje koje traju i do dvadeset sati dnevno, pretvorile su višemilijunsku metropolu u zonu preživljavanja. Bez struje nema ni grijanja ni vode, jer pumpe u višekatnicama ne rade.
Foto: REUTERS
Temperatura u stanovima često pada na jedva pet Celzijevih stupnjeva. "Kad na dvanaestom katu nemate vode, struje ni grijanja, vlastiti dom pretvara se u pećinu", ispričala je Iryna, majka dvoje djece iz Kijeva.
Foto: REUTERS
Stanovnici su prisiljeni na očajničke mjere, izolirajući prozore igračkama i dekama, dok deseci tisuća ljudi napuštaju grad u potrazi za toplinom.
Foto: REUTERS
Gradovi bruje od zaglušujuće buke tisuća agregata, no gorivo je skupo i mnogi si ga ne mogu priuštiti. Cijena održavanja generatora za mali kafić penje se i do 500 američkih dolara tjedno.
Foto: REUTERS
Građani su se okrenuli kreativnim, često opasnim metodama preživljavanja. Jedna od popularnih metoda je grijanje cigle na prijenosnom plinskom kuhalu koja potom satima zadržava toplinu.
Foto: REUTERS
Topla voda u termobocama stavlja se u krevete, a neki vlasnici pasa dopuštaju ljubimcima da spavaju s njima, koristeći ih kao "prirodni izvor topline bez baterija". Život se sveo na planiranje iz sata u sat, koristeći rijetke trenutke s električnom energijom za kuhanje, pranje i punjenje svih mogućih uređaja
Foto: REUTERS
Najranjiviji plaćaju najvišu cijenu ove nemilosrdne strategije koju Ujedinjeni narodi nazivaju "instrumentalizacijom zime". Djeca su prisiljena spavati potpuno odjevena, a roditelji ih noću pokrivaju vrećama za spavanje.
Foto: REUTERS
Škole su uglavnom zatvorene ili su prešle na online nastavu, koja je zbog nestanka struje i interneta gotovo nemoguća. Raste broj slučajeva upale pluća i hipotermije kod najmlađih.
Foto: REUTERS
Stariji sugrađani, poput 89-godišnjeg Leonida, prisjećaju se Drugog svjetskog rata. "Kad su Nijemci došli, nismo imali grijanja, vode, a struje je bilo povremeno. I preživjeli smo", priča on, pokušavajući ostati optimist.
Foto: REUTERS
Ovi udari nisu samo fizički, već predstavljaju i psihološki rat s ciljem slamanja morala. "Ostaješ sam sa svojim mislima", opisuje jedan mladić iz Poltave osjećaj izolacije u mračnom i hladnom stanu.
Foto: REUTERS
Ipak, unatoč svemu, duh otpora ne jenjava. Mladi se okupljaju u rijetkim kafićima s agregatima kako bi sačuvali mentalno zdravlje, a susjedi zajedno kuhaju na otvorenom.
Foto: REUTERS
Unatoč pozivima vlasti da napuste grad, mnogi odbijaju otići. Kako je rekla jedna stanovnica Kijeva: "Ne možemo pristati na ustupke samo zato što nam je hladno".
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
