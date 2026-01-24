FOTO Surova ruska taktika pretvorila je Kijev u zonu preživljavanja: Građani koriste opasne metode kako bi se ugrijali, djeca obolijevaju

Temperature koje se spuštaju i do dvadeset stupnjeva ispod ništice, uz restrikcije struje koje traju i do dvadeset sati dnevno, pretvorile su višemilijunsku metropolu u zonu preživljavanja. Bez struje nema ni grijanja ni vode, jer pumpe u višekatnicama ne rade.
Temperatura u stanovima često pada na jedva pet Celzijevih stupnjeva. "Kad na dvanaestom katu nemate vode, struje ni grijanja, vlastiti dom pretvara se u pećinu", ispričala je Iryna, majka dvoje djece iz Kijeva.
Topla voda u termobocama stavlja se u krevete, a neki vlasnici pasa dopuštaju ljubimcima da spavaju s njima, koristeći ih kao "prirodni izvor topline bez baterija". Život se sveo na planiranje iz sata u sat, koristeći rijetke trenutke s električnom energijom za kuhanje, pranje i punjenje svih mogućih uređaja
Najranjiviji plaćaju najvišu cijenu ove nemilosrdne strategije koju Ujedinjeni narodi nazivaju "instrumentalizacijom zime". Djeca su prisiljena spavati potpuno odjevena, a roditelji ih noću pokrivaju vrećama za spavanje.
Stariji sugrađani, poput 89-godišnjeg Leonida, prisjećaju se Drugog svjetskog rata. "Kad su Nijemci došli, nismo imali grijanja, vode, a struje je bilo povremeno. I preživjeli smo", priča on, pokušavajući ostati optimist.