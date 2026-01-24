Gotov sastanak u Abu Dhabiju, oglasio se Zelenski

*U tijeku je drugi krug pregovora između Rusije i Ukrajine u Abu Dhabiju

*Kijev je pod sve većim pritiskom Trumpove administracije da napravi ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum

*Glavna prepreka za daljnji dogovor jest Putinov zahtjev da Ukrajina preda 20 posto Donjecka

15:18 Pregovori između Ukrajine i Rusije završili su za danas, rekli su izvori Reutersu. Sky News prenosi izjavu Volodimira Zelenskog koji kaže da se o "mnogo toga raspravljalo" tijekom trilateralnih razgovora, da su razgovori bili "konstruktivni". Dodao je: "Središnji fokus razgovora bili su mogući parametri za okončanje rata. "Visoko cijenim razumijevanje potrebe za američkim praćenjem i nadzorom procesa okončanja rata i osiguravanja istinske sigurnosti." Ukrajinski čelnik također je rekao da bi se, pod uvjetom da postoji spremnost za napredak, daljnji sastanci mogli održati već sljedeći tjedan. "Ukrajina radi na miru i sigurnosti. Hvala svima koji pomažu."

14.15 - Počeo je drugi krug pregovora ukrajinskih i ruskih pregovarača u subotu u Abu Dhabiju nakon sinoćnjih ruskih zračnih napada koji su usred hladne zime ostavili milijune ljudi bez struje i grijanja. Napadi stotina ruskih dronova i raketa na Kijev i drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv potaknuli su ministra vanjskih poslova Andrija Sibihu, koji nije bio prisutan na razgovorima, da optuži ruskog predsjednika Vladimira Putina za "cinizam".

"Ovaj barbarski napad još jednom dokazuje da Putinovo mjesto nije u mirovnom odboru već na optuženičkoj klupi posebnog suda", napisao je ministar vanjskih poslova Sibiha na društvenoj mreži X.

Upućeni izvor rekao je Reutersu da su razgovori, koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij opisao kao prve trilateralne sastanke u okviru američkog mirovnog procesa, nastavljeni u subotu ujutro. Kijev je pod sve većim pritiskom Trumpove administracije da napravi ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022.

Zelenskij je rekao u petak da je prerano donositi zaključke nakon prvog dana sastanaka u Abu Dhabiju te je pozvao Rusiju da pokaže da je spremna okončati rat. Visoki predstavnici ukrajinskih oružanih snaga i vojne obavještajne službe trebali bi se pridružiti razgovorima u subotu.

Mirovni pregovori u Abu Dhabiju

Iako je američki mirovni izaslanik Steve Witkoff na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zauzeo optimističan ton, rekavši da je preostala samo jedna sporna točka, ruski dužnosnici zvučali su skeptičnije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak uoči razgovora da Rusija nije odustala od inzistiranja na tomu da Ukrajina preda čitav svoj istočni dio Donbasa - industrijsko središte Ukrajine koje čine regije Donjeck i Luhansk.

Putinov zahtjev da Ukrajina preda 20 posto Donjecka koje još uvijek drži pod kontrolom, a to područje čini oko 5000 četvornih kilometara, pokazao se glavnom preprekom za bilo kakav daljnji dogovor. Zelenskij odbija predati zemlju koju Rusija nije uspjela osvojiti u četiri godine mučnog i iscrpljujućeg ratovanja. Ankete provedene među Ukrajincima pokazuju vrlo malu sklonost prema teritorijalnim ustupcima.

Premda Rusija tvrdi da želi diplomatsko rješenje i dalje će nastaviti raditi na postizanju svojih ciljeva vojnim sredstvima sve dok se pregovaračko rješenje čini nedostižnim. Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu i voditelj ukrajinske delegacije, priopćio je u petak navečer da se prvog dana pregovora raspravljalo o parametrima za završetak rata i "daljnjoj logici pregovaračkog procesa".

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala 375 dronova i 21 projektil u noći s petka na subotu. Meta napada bila je energetska infrastruktura, nestalo je struje i grijanja u velikim dijelovima glavnog grada Kijeva. U napadima je ubijena najmanje jedna osoba, a 23 su ozlijeđene. Prije najnovijeg bombardiranja, Kijev je već pretrpio dva snažna napada od početka 2026. godine. Zamjenik premijera rekao je u subotu da je 800.000 ljudi u Kijevu ostalo bez struje, s temperaturama oko 10 stupnjeva ispod ništice.

Zelenskij je rekao u subotu da su ruski napadi pokazali da se sporazumi o nastavku potpore zračnoj obrani dogovoreni s Trumpom u Davosu ovog tjedna moraju "u potpunosti provesti". Oba lidera opisala su razgovore na marginama okupljanja svjetske političke i poslovne elite u Davosu u četvrtak kao pozitivne, ali su odbili otkriti detalje.