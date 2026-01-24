Plenković upozorava: 'Ljevica će pokušati ukrasti centar, HDZ ne smije zaspati do izbora'

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković pozvao je u subotu stranačke dužnosnike da se "ne uspavaju" do sljedećih parlamentarnih izbora te naglasio da će kampanja za iduće izbore trajati 2,5 godine te da će u političkoj borbi lijeva oporba nastojati pridobiti birače političkog centra.

"Članovi HDZ-a ne bi se trebali uspavati pod ogradom da su dobro odrađeni lokalni izbori pa ćemo se probuditi 2028. ili 2029. Umjesto toga, svaki dan trebate tumačiti ono što HDZ radi jer će oporba biti iznimno aktivna", poručio je Plenković HDZ-ovim članovima i dužnosnicima na svečanom obilježavanju 36. godišnjice osnutka splitskog HDZ-a. Po njegovim riječima, HDZ-ovi politički oponenti iz lijevog spektra djelovat će "strategijom kaosa", koja se temelji na ideološkim podjelama, etiketiranju HDZ-a, negiranju HDZ-ovih postignuća, optužbama za korupciju.

"Fašizacija HDZ-a, korupcija, inflacija i HDZ-ova okupacija institucija su stupovi lijeve političke oporbe koja će biti korištena protiv HDZ-a kako bi se utjecalo na biračko tijelo", ustvrdio je Plenković te istaknuo da su sve to "isfabricirane teze kojim će se pokušati zaplašiti biračko tijelo i odvratiti od HDZ-a".

"Ciljna skupina su birači centra koji bi se trebali preplašiti i reći da će ih ljevica - borci protiv fašizma koji u maršu ispred Vlade nose jugoslavensku zastavu- zaštititi od tog i takvog HDZ-a", kazao je Plenković tumačeći strategiju, koju će, po njegovom mišljenju, prakticirati ljevičarska oporba.

Po Plenkovićevom tumačenju, oporbena ljevica će optuživati HDZ da je 'eutanazirao institucije' i sve gdje je ostvario svoju dominaciju. Odbacujući takva stajališta, Plenković je spomenuo Ustavni sud rekavši kako oporba prakticira dvostruke kriterije. Prije godinu i nešto dana, nastavio je, kad je trebalo birati 10 upražnjenih mjesta, onda je oporaba rekla da ona predlaže pet, a pet HDZ, a sada kad su tri upražnjena mjesta, kaže Plenković, oporba odustaje od tog modela i traži stručnost i neovisnost kao da to nije bio slučaj i prije godinu i nešto dana, samo zato što HDZ ima parlamentarnu većinu i predlaže dva kandidata.

Plenković je istaknuo da u 10. izbornoj jedinici treba voditi računa da će stranke "desnije" od HDZ-a pokušati oduzeti dio HDZ-ovih birača te HDZ-ovi dužnosnici trebaju svakodnevno djelovati da se to ne bi dogodilo. Istaknuo je i da HDZ prema nacionalnim manjima vodi istu politiku kao i Franjo Tuđman, a to je, naglasio je, politika isključivosti nacionalnih manjina.

"Ima slučajeva da je, primjerice, srpska nacionalna manjina glasala za zakon o hrvatskom jeziku dok to nisu učinili neki koji nam govore da smo slabiji Hrvati," kazao je. Osvrćući se na međunarodnu politiku, Plenković je rekao da "HDZ ne vodi izolacionističku politiku kao što to radi predsjednik Zoran Milanović".