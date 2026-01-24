Posljednji intervju pokojnog Dalibora Bruna za Večernji list: 'Mislio sam da su me zaboravili'

Dalibor Brun, jedan od najprepoznatljivijih glasova zabavne glazbe, preminuo je u 82. godini. U spomen na njega donosimo posljednji intervju koji je dao za Večernji list 2024. godine, kada je s novom pjesmom planirao veliki povratak na scenu. Brun se tada s pjesmom "Noćas si u snove došla" spremao ponovno osvojiti radijski eter. Pjesmu su potpisivali autor i glazbeni producent Duško Rapotec Dule (glazba i aranžman) te Lući Slivar (tekst), a odlično se nadovezivala na Brunove dotadašnje singlove koji su obilježili njegovu bogatu karijeru. Sa suprugom Jagodom živio je u Viškovu pokraj Rijeke, a tada nam je ispričao kako se odlučio na povratak na scenu. Za sve je, govorio je, bilo “krivo” gostovanje u novogodišnjem programu Nove TV.

– Zvali su me znani i neznani i bili su oduševljeni što su me ponovno vidjeli na televiziji. Zaustavljali su me na cesti i rekli da bi me željeli ponovno vidjeti i čuti. Onda je proradila riječka veza. Duško Rapotec rekao mi je da ima pjesme za mene i malo-pomalo me nagovorio na suradnju. Pjesme su mi se jako svidjele, odlučio sam ih snimiti. Već smo imali četiri gotove pjesme i spremali se snimati nove – govorio nam je tada Brun.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu

Karijeru je započeo u riječkom sastavu Uragani, a 1968. godine, kao 19-godišnjak, postao je član čuvene Korni grupe, s kojom je snimio singlove “Sonata” i “Magična ruka”. – Prvo sam trenirao nogomet. Igrao sam u Rijeci i Dinamu, a onda sam se počeo baviti glazbom. Između ove dvije ljubavi odabrao sam glazbu. Pobijedio sam na natjecanju Prvi glas i tada je sve krenulo – prisjećao se Brun.

Na početku solo karijere pobijedio je na Zagrebačkom festivalu s pjesmom “Otkad si tuđa žena”, a zatim su uslijedili brojni hitovi koje publika i danas pamti: “Nisi ti više crno vino”, “Jedna žena plava”, “Puna se čaša prelila”, “Svi su znali da smo ljubovali” i mnogi drugi. Nastupao je na svim najvažnijim festivalima te osvajao brojne nagrade. Imao je i svoj televizijski show "Peta strana studija", popularnu emisiju koja se emitirala na TV Zagrebu.

Jedan od najzanimljivijih podataka iz njegove diskografije bio je da je album “Megamix”, s pjesmama Đorđa Novkovića, postao najprodavaniji album u povijesti hrvatske diskografije od osamostaljenja. – Uvijek sam se rado sjećao suradnje s Đorđem, to su pjesme koje će ostati iza svih nas. Album je izašao na početku rata, kada je glazba ljudima bila ispušni ventil od svih strahota koje smo proživljavali. Možda je i tu bila njegova tajna – govorio je Brun, koji je 2024. slavio 50 godina braka sa suprugom Jagodom. Upoznali su se, prisjećao se, na riječkom Korzu.

– Znate kako je to onda bilo. Prvo smo se malo gledali tijekom šetnje, onda smo bili u istom društvu pa smo se zaljubili. I evo nas, i danas smo nerazdvojni, ove godine slavimo zlatni pir – ispričao je pjevač, koji je posljednji album "Nema spavanja" objavio 2004. godine. Nakon toga posvetio se ribarstvu i ugostiteljstvu. U centru Rijeke imao je restoran u kojem su rado svraćali brojni poznati gosti.

– Baš mi je bilo iznenađenje kada su se nakon nastupa na Novoj TV redali brojni pozitivni komentari. Mislio sam da su me zaboravili. Pa nije me bilo dugo u medijima. Nakon što su izašle nove pjesme, počeli su pristizati i pozivi za nastupe. Ipak, pričekat ću da snimimo još nekoliko pjesama, a onda ćete me opet vidjeti i na pozornici – zaključio je tada Dalibor Brun.