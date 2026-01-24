Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLAZAK LEGENDE

Posljednji intervju pokojnog Dalibora Bruna za Večernji list: 'Mislio sam da su me zaboravili'

Rijeka: Pjeva? Dalibor Brun
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/16
Autor
Samir Milla
24.01.2026.
u 14:08

Brun se prije dvije godine s pjesmom "Noćas si u snove došla" spremao ponovno osvojiti radijski eter. Pjesmu su potpisivali autor i glazbeni producent Duško Rapotec Dule (glazba i aranžman) te Lući Slivar (tekst), a odlično se nadovezivala na Brunove dotadašnje singlove koji su obilježili njegovu bogatu karijeru

Dalibor Brun, jedan od najprepoznatljivijih glasova zabavne glazbe, preminuo je u 82. godini. U spomen na njega donosimo posljednji intervju koji je dao za Večernji list 2024. godine, kada je s novom pjesmom planirao veliki povratak na scenu. Brun se tada s pjesmom "Noćas si u snove došla" spremao ponovno osvojiti radijski eter. Pjesmu su potpisivali autor i glazbeni producent Duško Rapotec Dule (glazba i aranžman) te Lući Slivar (tekst), a odlično se nadovezivala na Brunove dotadašnje singlove koji su obilježili njegovu bogatu karijeru. Sa suprugom Jagodom živio je u Viškovu pokraj Rijeke, a tada nam je ispričao kako se odlučio na povratak na scenu. Za sve je, govorio je, bilo “krivo” gostovanje u novogodišnjem programu Nove TV.

– Zvali su me znani i neznani i bili su oduševljeni što su me ponovno vidjeli na televiziji. Zaustavljali su me na cesti i rekli da bi me željeli ponovno vidjeti i čuti. Onda je proradila riječka veza. Duško Rapotec rekao mi je da ima pjesme za mene i malo-pomalo me nagovorio na suradnju. Pjesme su mi se jako svidjele, odlučio sam ih snimiti. Već smo imali četiri gotove pjesme i spremali se snimati nove – govorio nam je tada Brun.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu
Rijeka: Pjeva? Dalibor Brun
1/161

Karijeru je započeo u riječkom sastavu Uragani, a 1968. godine, kao 19-godišnjak, postao je član čuvene Korni grupe, s kojom je snimio singlove “Sonata” i “Magična ruka”. – Prvo sam trenirao nogomet. Igrao sam u Rijeci i Dinamu, a onda sam se počeo baviti glazbom. Između ove dvije ljubavi odabrao sam glazbu. Pobijedio sam na natjecanju Prvi glas i tada je sve krenulo – prisjećao se Brun.

Na početku solo karijere pobijedio je na Zagrebačkom festivalu s pjesmom “Otkad si tuđa žena”, a zatim su uslijedili brojni hitovi koje publika i danas pamti: “Nisi ti više crno vino”, “Jedna žena plava”, “Puna se čaša prelila”, “Svi su znali da smo ljubovali” i mnogi drugi. Nastupao je na svim najvažnijim festivalima te osvajao brojne nagrade. Imao je i svoj televizijski show "Peta strana studija", popularnu emisiju koja se emitirala na TV Zagrebu.

Jedan od najzanimljivijih podataka iz njegove diskografije bio je da je album “Megamix”, s pjesmama Đorđa Novkovića, postao najprodavaniji album u povijesti hrvatske diskografije od osamostaljenja. – Uvijek sam se rado sjećao suradnje s Đorđem, to su pjesme koje će ostati iza svih nas. Album je izašao na početku rata, kada je glazba ljudima bila ispušni ventil od svih strahota koje smo proživljavali. Možda je i tu bila njegova tajna – govorio je Brun, koji je 2024. slavio 50 godina braka sa suprugom Jagodom. Upoznali su se, prisjećao se, na riječkom Korzu.

– Znate kako je to onda bilo. Prvo smo se malo gledali tijekom šetnje, onda smo bili u istom društvu pa smo se zaljubili. I evo nas, i danas smo nerazdvojni, ove godine slavimo zlatni pir – ispričao je pjevač, koji je posljednji album "Nema spavanja" objavio 2004. godine. Nakon toga posvetio se ribarstvu i ugostiteljstvu. U centru Rijeke imao je restoran u kojem su rado svraćali brojni poznati gosti.
– Baš mi je bilo iznenađenje kada su se nakon nastupa na Novoj TV redali brojni pozitivni komentari. Mislio sam da su me zaboravili. Pa nije me bilo dugo u medijima. Nakon što su izašle nove pjesme, počeli su pristizati i pozivi za nastupe. Ipak, pričekat ću da snimimo još nekoliko pjesama, a onda ćete me opet vidjeti i na pozornici – zaključio je tada Dalibor Brun.
Ključne riječi
showbiz Đorđe Novković Rijeka Dalibor Brun

Komentara 3

Pogledaj Sve
SV
Svemir
20:19 24.01.2026.

2026-1949=82 ?????

Avatar Tombstone
Tombstone
20:40 24.01.2026.

Legenda???? Sjecam se dok sam bil klinac u Lapu, Lunsi, Jabuci, Zebri itd on je kao I Zdravko Colic I slicni bio predmet viceva....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!