FOTO Opustošili police, milijuni u strahu od zimske megaoluje: Led, snijeg i kiša mogli bi biti katastrofalni

Stanovnici diljem južnih saveznih država pohrlili su u supermarkete kako bi se opskrbili osnovnim kućnim potrepštinama uoči snažne zimske oluje. Amerikanci su doslovce opustošili police trgovina u strahu od potencijalno „katastrofalnih” zimskih vremenskih prilika koje bi mogle pogoditi najmanje 160 milijuna ljudi diljem zemlje. Od Teksasa do Washingtona, kupci nailaze na prazne police dok se građani pripremaju za golemu zimsku oluju koja bi ovoga vikenda trebala zahvatiti velike dijelove Sjedinjenih Američkih Država.

Led, snijeg i ledena kiša mogli bi početi padati već u petak navečer u Teksasu i Oklahomi, a očekuje se da će se oluja potom proširiti na jug, donoseći obilnu ledenu kišu i susnježicu. Nakon toga trebala bi se premjestiti prema sjeveroistoku zemlje, gdje bi, prema prognozama Nacionalne meteorološke službe, moglo pasti i do 30 centimetara snijega, od Washingtona i New Yorka do Bostona.

Već je otkazano više od 2700 letova zakazanih za vikend, uključujući brojne dolazne i odlazne linije iz Teksasa. Državni dužnosnici ondje uvjeravaju javnost da je elektroenergetska mreža u znatno boljem stanju nego prije pet godina, kada je tijekom razorne zimske oluje došlo do njezina kolapsa, ostavivši milijune ljudi bez električne energije, piše Euronews.

Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott izjavio je novinarima kako elektroenergetski sustav „nikada nije bio snažniji, nikada spremniji i u potpunosti je sposoban izdržati ovu zimsku oluju”. Ipak, Michael Webber, profesor inženjerstva na Sveučilištu u Teksasu, upozorio je da će nakupljanje leda i dalje predstavljati „velik rizik” diljem zemlje. Led se, naime, može gomilati i opteretiti stabla, rušiti ih na dalekovode te izazvati prekide u opskrbi električnom energijom.