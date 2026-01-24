Sandro nije krio svoja dva prezimena, u slučaju deportacije gledao se samo problem marihuane

Društvenim mrežama jutros su se počele širiti informacije o Sandru Silajdžiću, Hrvatu kojega je deportirao Američki ICE, a koje su, upakirane u senzacionalistički i radikalni diskurs, usmjerene na diskreditiranje njega kao osobe, ali i medija koji su njegov slučaj pratili. U toj novoj interpretaciji, deportirani Hrvat opasni je kriminalac, a razlog njegove deportacije je nošenje oružja u 2009. godini. Na to se dodaje i teorija da naš sugovornik krije svoj identitet, odnosno da strateški koristi dva prezimena.

U cilju transparentnosti, Večernji list želi naglasiti da je od prvog trenutka kada nam je Sandro Silajdžić pokazao svoje dokumente, u rodnom listu jasno pisalo prezime "Vuković". Prezime Silajdžić naš sugovornik koristi u spomen na preminulu majku, Hijadetu Silajdžić, koja mu je uz baku bila jedina rodbina tijekom života u Americi. Poštujući to, njegovo odabrano prezime koristili smo i u razgovoru koji je autorizirao, a u našem prvom članku, kao kontakt je navedena e-mail adresu u kojoj piše Vuković.

Drugo i važnije pitanje koje se u ovoj priči postavlja ono je sudskog procesa iz 2009. godine. U njemu je Sandro Silajdžić (rođ. Vuković) osuđen zbog nošenja oružja. Kako je u našoj priči o deportaciji kao relevantna istaknuta samo uvjetna kazna za posjedovanje marihuane iz 2007. godine, a ujedno je i jedina koja se pojavljivala u opsežnim dokumentima koje je Večernji list dobio na uvid, iznova smo provjerili o čemu se radi.

"Te optužbe nisu bile na imigracijskom sudu. Još su ranije uklonjene su iz mog dosjea. Jedina vladina optužba bila je optužba za drogu, u vezi s marihuanom, te moj odlazak i povratak u zemlju s tom optužbom", rekao nam je nakon molbe za dodatnim obrazloženjem Sandro Silajdžić, potvrđujuči ranije objavljenu priču.

Na koncu, iako je interes i dodatna provjera javnosti razumljiva i dobrodošla, valja istaknuti kako je priča o depotracijama iz SAD-a, za koju je ovo bio prvi javno izneseni primjer, prije svega priča o promjenama u američkom pravnom sustavu i načinu na koji se hrvatska administracija treba pripremiti za eventualni veći broj povrataka iz te zemlje. To se sada pokrenulo i u tome vidimo nadu za buduće slučajeve slične ovome.