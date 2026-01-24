Trump prijeti Kanadi carinama od 100 posto zbog mogućeg sporazuma s Kinom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da će Kanadi uvesti carine od 100 posto ako sklopi trgovinski sporazum s Kinom te je upozorio kanadskog premijera Marka Carneyja da bi takav dogovor ugrozio njegovu zemlju. "Kina će Kanadu pojesti živu, potpuno je proždrijeti, što se odnosi i na uništavanje njihovih poduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života", napisao je Trump na mreži Truth Social.

"Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će biti pogođena carinom od 100 posto na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD", zaprijetio je Trump. Carney je tijekom nedavnog posjeta Kini nazvao tu azijsku velesilu "pouzdanim i predvidljivim partnerom", a u Davosu je potaknuo europske čelnike da traže ulaganja iz drugog po veličini svjetskog gospodarstva.

Trump je sugerirao da će Kina pokušati iskoristiti Kanadu za izbjegavanje američkih carina. "Ako Carney misli da će Kanadu pretvoriti u 'istovarnu luku' preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Države, grdno se vara." Napetosti između SAD-a i njegovog sjevernog susjeda porasle su posljednjih dana.

Trump je u četvrtak povukao poziv Kanadi da se pridruži njegovoj inicijativi Odbora za mir usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba. Taj je preokret uslijedio nakon Carneyjeva govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je otvoreno osudio moćne nacije koje koriste gospodarsku integraciju kao oružje, a carine kao polugu.