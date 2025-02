Poznata destinacija drastično povećavala cijenu: 'Za ulazak u grad sada plaćamo duplo više'

Plaćanje ulaza u Veneciju za jednodnevne goste vraća se u travnju, ali ovaj puta trebat će izdvojiti dvostruko više novca - naknada se s 5 eura penje na 10, prenosi CNN. Osim što raste naknada, ona će se primjenjivati i na gotovo dva puta više datuma nego prošle godine. Nakon što je 2024. prva u svijetu uvela naplatu ulaska u grad za dnevne posjetitelje, Venecija je udvostručila shemu za nadolazeću sezonu, s 54 datuma predviđena za naknadu, za razliku od 29 prošle godine.

Datumi započinju kontinuirano od 18. travnja do 4. svibnja, a zatim se nastavljaju svaki petak, subotu i nedjelju od svibnja do kraja srpnja. Kao i do sada, naknada će se naplaćivati posjetiteljima bez rezervacije noćenja u gradu od 8,30 do 16 sati. Naknada od 10 eura bit će prepolovljena za one koji rezerviraju ulaz četiri ili više dana unaprijed.

"Pilot projekt (iz 2024.) je uspio", rekao je Simone Venturini, gradski vijećnik za turizam, na sajmu turizma BIT u Milanu. "Cilj ostaje isti: stvoriti novi sustav za upravljanje turističkim protokom i destimulirati izletnički turizam u nekoliko razdoblja, u skladu s osjetljivom i jedinstvenom prirodom grada, kako bi se zajamčilo poštovanje koje zaslužuje." Rekao je da su druge destinacije iz "ostatka svijeta" kontaktirale venecijanske vlasti kako bi se raspitale o shemi. Podaci iz prošlogodišnjeg registra posjetitelja pokazuju da su turisti u Veneciju došli iz 194 zemlje svijeta. Nakon Talijana, Amerikanci su bili sljedeća najveća skupina, a slijede ih Nijemci i Francuzi.

