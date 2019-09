Poziv na Dayton 2 i nova kriza mogli bi urušiti temelje BiH

Povratak prijeratnoj “Republici”, ukidanje entiteta i županija, sustav jedan birač jedan glas, ključne su poruke više stranačkih dokumenata koje je na konvenciji usvojila najveća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA) ovoga vikenda, što je izazvala oštra reagiranja u hrvatskoj i srpskoj javnosti u BiH i nagovijestilo produbljivanje krize. Najprijepornija je Rezolucija o ustavno-pravnome poretku te dokumenti o reformi izbornog zakonodavstva, koji u suštini zagovaraju verificiranje apsolutne vlasti Bošnjacima koji na posljednjem popisu pučanstva imaju natpolovičnu većinu. Svi prijedlozi u suštini su u suprotnosti sa sadašnjim odredbama Washingtonskog mirovnog sporazuma kojim je najprije prekinut hrvatsko-bošnjački rat, a zatim i Daytonskog sporazuma.

Povratak “Republike”

Natkriljujući prijedlog ustavnih reformi SDA vidi kroz povratak “Republike”, a kosnicu novog ustavno-pravnog poretka u ukidanju entiteta i županija. Vrlo oštro na ovaj je prijedlog reagirao Milorad Dodik ponavljajući tezu kako zapravo ovim prijedlozima političko Sarajevo zapravo najviše udaljava Banju Luku. – Naravno da to nije moguće. Nama nije stalo ni do kakve BiH, a pogotovo ne do Republike BiH – rekao je Dodik.

U Hrvatskom narodnom saboru BiH, koji okuplja najveće hrvatske političke stranke u zemlji, dokumente kojima se negiraju ustavni temelji i pozicija triju naroda te poziva na dominaciju brojnijih smatraju nedobronamjerima. „Programska deklaracija SDA dokaz je organiziranog političkog, ideološkog i medijskog nasilja nad Hrvatima u BiH“, navodi HNS BiH u priopćenju. Koliko god zvučalo apsurdno, ali poticaj SDA, oko čega očito postoji prešutna suglasnost svih bošnjačkih političkih stranaka, do sada je najglasnije otvorila pitanje organiziranja Daytona 2. Za takvo što su ponajprije zainteresirani Hrvati i Bošnjaci, dok pak Srbi zagovaraju očuvanje izvornog Daytona.

Ovakvo pozicioniranje bošnjačke mainstream politike dolazi u vrijeme jedne od najvećih kriza s uspostavom vlasti, ali i kada su se SAD odlučile pojačano angažirati u regiji kroz imenovanje Matthewa Palmera posebnim predstavnikom za zapadni Balkan. Posve je izvjesno kako će dokumenti SDA biti dulje vremena crvena krpa koja će dodatno otežati izbor novog saziva Vijeća ministara BiH koji bi trebali činiti dužnosnici SDA s HDZ-om BiH Dragana Čovića i SNSD-a Milorada Dodika.

Put u destabilizaciju

I iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova poručuju kako očekuju da će stranke u BiH nastaviti zajedničkim naporima prema uspostavi Vijeća ministara BiH. Poručuju i kako pozorno prate svaku inicijativu dolazi iz BiH, te da načelno neprihvatljivima i štetnima smatraju one koje bi išle prema unutarnjem ustroju BiH koji za cilj ne bi imao postizanje institucionalne i stvarne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda.

Deklaracijom nisu zadovoljni ni u oporbenom SDP-u, u kojem smatraju da takva politička platforma ne može pridonijeti bržem konsolidrianju i boljem funkcioniranju BiH kao države već će dodatno homogenizirati političke snage koje ne dijele navedene stavove u borbi protiv tih stavova.

– Iz perspektive RH svaki jednostrani pokušaj mijenjanja Ustava BiH (Daytona), bez političkog dogovora parlamentarnih političkih stranaka i tri konstitutivna naroda je neprihvatljiv i može voditi ozbiljnoj destabilizaciji države – komentirao nam je SDP-ov zastupnik Joško Klisović.

Poručuje kako ova deklaracija može biti samo polazna osnova SDA za pregovore o budućnosti BiH, koju će ta stranka, u političkom procesu koji slijedi, morati uskladiti sa stavovima drugih relevantnih političkih faktora radi postizanja zajedničke kompromisne vizije budućnosti BiH.