Tuguju za radnicima: 'Sve je bilo ok i onda mi te nesreća uzela'

Još se traga za trećim radnikom Hidroelektrane Dubrovnik nestalim nakon požara koji je u četvrtak odnio dva života.

Mato Maškarić (35) iz mjesta Smokovljani u Dubrovačkom primorju nađen je mrtav u odvodnom kanalu u četvrtak, pet sati nakon izbijanja požara. Tijelo 47-godišnjeg Ivana Zvrka iz konavoskog sela Drvenik otkriveno je iste večeri oko 21 sat na obali mora u Cavtatu, na predjelu Ključice. Za nestalim Davorom Pozniakom (33) iz Dubrovnika još traje potraga, s mora i kopna, dok DORH u elektropostrojenju provodi izvide.

Njih trojica vjerojatno su pokušala ugasiti požar, no nisu uspjeli pa su iz Hidroelektrane bježali tunelom za vodu iako su znali mogli smrtno stradati u hladnoj vodi koja je zbog golemog dotoka u kanale snagom jednaka vodopadu.

>> Mjesto pronalaska jednog od nestalih radnika

[video: 28754 / Mjesto pronalaska nestalog radnika]

Od 35-godišnjeg Mate Maškarića preko društvenih mreža oprostila se njegova djevojka.

– Sve je bilo ok i onda mi te nesreća uzela – napisala je ona, piše DubrovnikNet.

Kako je došlo do požara trebao bi pokazati očevid koji je počeo jučer.

– S obzirom na mjesto gdje je počeo požar, lako je moguće da je "zaiskrio" signalni kabel ili je došlo do kvara transformatora. Na kontrolnoj ploči u tom dijelu gomila je signalnih kabela na kojima može nastati kratki spoj, primjerice, ako je oštećena izolacija, ako je stariji kabel ili pak nešto treće što nije neuobičajeno jer se radi o velikim naponima – rekao je jedan stručnjak za Slobodnu Dalmaciju.

Drugi stručnjak u nedavno obnovljenim transformatorima vidi mogući uzrok nesreće.

– Odmah da kažem, mogu vam dati samo paušalnu procjenu jer ništa o samoj nesreći ne znam sigurno te baratam samo pretpostavkama. Prvo je moralo doći do eksplozije, a kada dođe do detonacije onda se posljedično razvija požar. Da bi došlo do eksplozije, mora biti prisutna zapaljiva tekućina ili para ili plin. Transformatori su uljni, te ako to ulje procuri razvijaju se uljne pare, koje su zapaljive. Ako su transformatori nedavno mijenjani, tj. bili su neki radovi, to bi moglo signalizirati smjer u kojem treba usmjeriti istragu. Naime, kada se napravi neki remont često nedugo nakon radova dođe do ponovnog kvara – kaže on.