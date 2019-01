Vatrogasci: Ovo nam je bila jedna od najtežih intervencija

Ovo nam je jedna od najtežih intervencija u kojoj smo sudjelovali. Zgrada Hidroelektrane je ogromna, imamo pet katova, ne vidimo ništa... Ni na jednom katu se od dima baš ništa nije vidjelo. Intervencija je bila zahtjevna, žurili smo se, željeli smo što prije doći do unesrećenih. Uspjeli smo doći do svakog tog odjeljka, a ima otvora, sprema, raznih prostorija, zapalila se i garderoba, gorjela je roba i to nam je stvaralo problem. Iza svakih vrata koja smo otvorili, nadali smo se da ćemo naći unesrećene, ali nažalost, kad smo došli, nije bilo dobro – ispričao je Stjepo Simović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, prvi koji je ušao u goruću zgradu HE Dubrovnik u Platu, u potrazi za trojicom radnika koji se nisu uspjeli spasiti.

Trojica hospitalizirana

Za dvojicu je, nažalost, bilo prekasno. Još u četvrtak pronađena su njihova beživotna tijela, a potraga za trećim je nastavljena i u petak.

Prvi stradali radnik pronađen je u četvrtak iza 14 sati u odvodnom kanalu koji spaja HE s morem, a drugi oko 22 sata, jednu nautičku milju dalje od mjesta havarije. Beživotno tijelo more je odnijelo na plažu Ključice u Cavtatu.

Nakon izbijanja požara spasitelji su šestoricu radnika izvukli odmah po dolasku ne teren, a za trojicom nestalih potraga je započela odmah. Trojica koja su se izvukla hospitalizirana su u Općoj bolnici Dubrovnik. Nagutali su se dima, ali nisu životno ugroženi. Simović je u petak izjavio kako je požar pod kontrolom, nema više ni dima, ali vatrogasci za svaki slučaj ostaju dežurati i zbog ostalih službi koje obavljaju očevid.

Načelnik PU Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević rekao je kako je potraga za posljednjim radnikom u petak intenzivirana. Sudjeluje više desetaka policijskih službenika, kao i ostalih službi poput HGSS-a, javnih vatrogasnih postrojbi, medicinskog tima...

U Dubrovnik su došli kriminalisti iz zagrebačkog Centra Ivan Vučetić i ronioci Specijalne postrojbe MUP-a iz Splita. Nakon što je zgrada Hidroelektrane detaljno pregledana, kao i kanal koji je spaja s morem, potraga se proširila na šire područje.

– Potraga se proširila na župski i cavtatski akvatorij koji pretražuju plovila pomorske policije i ronioci, dok s kopnene strane obalu pregledavaju policija, HGSS i vatrogasci. Dalje će se širiti ako to vremenski uvjeti budu dopuštali. Uključena je i Lučka kapetanija, koja je izdala određene obavijesti svim plovilima da povećaju oprez – rekao je Pavličević.

On je potvrdio kako je tijelo drugog nesretnog radnika pronađeno zahvaljujući dojavi mještana u Cavtatu.

Inače, ljudi su šokirani zbog tragedije koja je odnijela tri života. Mještani Plata kažu nam da je HE Dubrovnik u njihovu mjestu izgrađen još 1964. godine, a tijekom više od pet desetljeća njezina rada, nikada se ništa slično nije dogodilo. Jedino što pamte je incident od prije sedam godina kada su radnici HEP-a, čisteći upravo taj tunel u kojem su ostali zarobljeni njihove kolege prije tri dana, ostali zaglavljeni pa su ih izvlačili HGSS-ovci.

Ali, nitko nije bio u životnoj opasnosti – jedino je došlo do kvara na uređaju.

Iako još službenih informacija nema, neslužbeno doznajemo da su trojica stradalih radnika iz Dubrovnika, odnosno Konavala. Pronađena su tijela M.M. (35) i I.Z (47), dok još uvijek traže D.P. (33).

U Dubrovnik je došao i Frane Barbić, predsjednik Uprave HEP-a.

– Od jučer rano popodne sam ovdje s najužom upravom HEP-a i na terenu pružamo maksimalnu pomoć svim službama, stavili smo se na raspolaganje i kriznom stožeru i aktivno sudjelujemo u sanaciji posljedica – naglasio je Frane Barbarić. Još uvijek nisu poznati točni uzroci požara.

– Odakle je požar krenuo, znat će se nakon što ekipa za očevide obavi svoj dio posla, ali vjerojatno je krenuo iz strojarnice – smatra Simović.

– Iza njihova kontrolnog pulta bio je najviši izvor topline koji je registrirala naša termokamera. Izmjerila je oko 260 Celzijevih stupnjeva. Tu smo počeli gasiti, ogromna je površina, izbacivali smo dim van posebnim ventilatorima da se možemo normalno kretati – ispričao je Simović, koji je rekao da je u četvrtak unutrašnjost termoelektrane izgledala kao da je u njoj eksplodirala bomba.

Struja nije iskapčana

– Sve je izgledalo izgorjelo, strojarnica, kontrolni pult, jedan kabelski vod, onda garderoba puna odjeće. Sinoć je izgledalo stravično, sve je bilo puno dima i čađe, ali danas smo ponovno sve prekontrolirali i čini se da oštećenje i nije preveliko. Mi smo u dogovoru s Hidroelektranom radili pod naponom, struja nije iskapčana – ispričao je zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice DNŽ Stjepan Simović. Očevid, nakon kojega bi se trebao znati uzrok požara, započeo je u petak u 10 sati, potvrdio je to Pavličević. Provodi ga Državno odvjetništvo u Dubrovniku.

– U potrazi sudjeluje 12 pripadnika HGSS-a stanice Dubrovnik s dronom, psima tragačima. Sudjeluju i ronioci sa suhim odijelima – kazao nam je Mario Begić, pročelnik HGSS-a Dubrovnik kojeg smo s kolegama zatekli u Cavtatu u uvali Ključice. Čekaju odluku nadležnih te su spremni potragu proširiti i na obližnje otočiće.

Kako smo doznali u razgovoru s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja koji su upravljali dronom, jaka bura ne smeta uređaju u “snimanju” obale u pokušaju lociranja tijela. Inače, još od četvrtka na području juga Hrvatske puše jaka bura koja otežava potragu.

Zbog vjetra je tijelo drugog nastradalog radnika pronađeno gotovo nautičku milju od ispusta HE Dubrovnik prema jugu, kod Cavtata. Zbog toga je potraga i u petak fokusirana na akvatorij i obalu južno od Plata.

U tunelu pronađena dva upotrijebljena aparata za zrak

– Tri djelatnika koja su otišli u odvodni kanal vjerojatno su bili svjesni da je vrlo upitno hoće li preživjeti jer je dotok vode još uvijek bio velik – ispričao je Simović. Nesretni ljudi zarobljeni u tunelu dugom 500 metara pokušali su se spasiti. Vatrogasci su pronašli i dva upotrijebljena aparata za zrak koji omogućuju nesmetano disanje u zadimljenim prostorijama, ali očito to nije bilo dovoljno. Simović je pojasnio kako čovjek s tim uređajem može nesmetano disati oko pola sata, ako je u stanju mirovanja, a nesretni HEP-ovi radnici u trenutku požara i havarije zasigurno nisu mirovali.

– Kada smo vidjeli da su upotrijebili aparate za disanje, to nam je dalo nadu. Oni su čak i pokušavali ugasiti požar. Međutim, kada smo došli do ulaza u odvodni kanal, pronašli smo njihovu odjeću i mobitele koje su ostavili. Vrlo vjerojatno su se pokušali spasiti kroz odvodni kanal koji spaja hidrocentralu s morem – ispričao je Simović.