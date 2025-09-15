Obrat SDP-a u vezi s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" mnogi su ljevičari i njihovi simpatizeri dočekali s nemalim čuđenjem, neki s velikim razočaranjem, a neki i s golemom zabrinutošću. Tako bivši SDP-ov ministar Mirando Mrsić kaže kako je to "ozbiljan udar na temelje stranke", koja time "de facto prestaje biti lijevi centar". U čemu je stvar? Stranka koja se desetljećima predstavlja kao glavna brana relativizaciji ustaštva odjednom je spremna priznati postojanje iznimnih situacija u kojima se taj pozdrav može tolerirati. Jesu li u SDP-u iznenada izgubili kompas?
Povijest koja se prešućivala desetljećima
Braneći zvijezdu petokraku brane ubojstva civila, zena i djece u Jazovki, Blakburgu. Braneći zvijezdu petokraku koju su nosili avioni , tenkovi ratni brodovi i vojnici JNA,ponizavaju Široku Kulu, Ovcaru, Škabrnja i brane Veliku Srbiju.