15.09.2025. u 07:01

Uvođenjem iznimnih situacija za ZDS stranka poručuje: priznajemo da simbol može imati dvoznačne konotacije, da ga se ne može tumačiti isključivo u kontekstu NDH nego i u kontekstu Domovinskog rata.

Obrat SDP-a u vezi s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" mnogi su ljevičari i njihovi simpatizeri dočekali s nemalim čuđenjem, neki s velikim razočaranjem, a neki i s golemom zabrinutošću. Tako bivši SDP-ov ministar Mirando Mrsić kaže kako je to "ozbiljan udar na temelje stranke", koja time "de facto prestaje biti lijevi centar". U čemu je stvar? Stranka koja se desetljećima predstavlja kao glavna brana relativizaciji ustaštva odjednom je spremna priznati postojanje iznimnih situacija u kojima se taj pozdrav može tolerirati. Jesu li u SDP-u iznenada izgubili kompas?

Ključne riječi
petokraka Za dom spremni SDP

LJ
Ljub
07:17 15.09.2025.

Braneći zvijezdu petokraku brane ubojstva civila, zena i djece u Jazovki, Blakburgu. Braneći zvijezdu petokraku koju su nosili avioni , tenkovi ratni brodovi i vojnici JNA,ponizavaju Široku Kulu, Ovcaru, Škabrnja i brane Veliku Srbiju.

JO
JovanC
07:25 15.09.2025.

Nas Hrvate nije 45 godina ubijo i tlacio pozdrav ZDS nego zvijezda petokraka. Rehabilitirat zvijezdu petkraku znaci rehabilitirat titov zlocinacki rezim.

ZE
zelicius
08:35 15.09.2025.

SDP treba zabraniti, osim u kontekstu povijesne činjenice. Dali smo im šansu 1990. da se iz zločinačke komunističke partije transformiraju, da se demokratiziraju i da dožive humanističku katarzu. Imali su 35 godina za navedeno, a sad su realno gori nego ikada. U sebi nemaju ni slovo "h" od hrvatskog, gori su od one partije iz 1945. godine. Oni iz 1945. su ubijali stotine tisuća ljudi, ali u tajnosti, dakle osjećali su da rade nešto pogrešno. Ovaj SDP sada otvoreno i javno pali trnjanske krijesove i posjećuje Kumrovec glorificirajući te iste pokolje. Da im se pruži prilika, opet bi nas zazidavali u rudnike, ali ovoga puta javno.

