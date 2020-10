Povećan broj deblokiranih građana? Zabilježen rekordan broj obavijesti o priljevu na račun građana

Savjetnica Uprave u Fini Vinka Ilak izjavila je da je Fina u ponedjeljak zabilježila rekordan broj zaprimljenih obavijesti o priljevu na račun građana, ustvrdivši da bi to moglo značiti da je povećan broj deblokiranih građana.

Odgovarajući na pitanje novinara ima li podatak koliko je danas preko Fine "pušteno" novih ovršnih prijedloga, Ilak je odgovorila da iz razloga koje ocjenjuje optimističnima danas još uvijek nisu "pušteni" novi prijedlozi.

"Naime, mi smo jutros u 10 sati imali povijesni rekord, odnosno najveći broj ikada zaprimljenih obavijesti o priljevu na račun građana. U podne je povijesni rekord premašen za dvostruko, dok je u 14 sati povijesni rekord premašen za 300 posto u smislu dnevnog priljeva. I još do kraja dana nećemo biti gotovi", izjavila je Ilak na konferenciji za medije u Vladi u povodu isteka zastoja s postupanjem u ovršnim postupcima, kojoj su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

>> VIDEO Valentina Wiesner: Dolaze nove ovrhe, stari problemi ostaju!

Ilak je pojasnila da to znači da na bankovnim računima građana ima dovoljno sredstava.

"Mi smo jako optimistični jer bi to moglo značiti da bi mogao biti povećan broj deblokiranih građana", istaknula je Ilak, no i napomenula da će se to vidjeti tek sutra, kada završe sve obrade.

Tako bi možda moglo doći do pada broja blokiranih u odnosu na ožujak, no to prvenstveno ovisi o tome koliko građani imaju novca na računima.

"Prema današnjim izvještajima, mi smo jako zadovoljni", rekla je Ilak te dodala da će sutra, čim im bude podaci na raspolaganju, o njima obavijestiti javnost.

U Fini zaprimljeno 217 tisuća novih zahtjeva za ovrhe, kod javnih bilježnika oko 180 tisuća

Izvijestila je i da je u Fini novih ovrha, zaprimljenih od 18. travnja do petka, 16. listopada, 217 tisuća. Dodatno, kod javnih bilježnika zaprimljeno je još oko 180 tisuća prijedloga, a prema prijedlogu Ministarstva pravosuđa i uprave, naplata javnobilježničkih prijedloga provoditi će se provoditi u tri faze - 19. listopada, 20. studenog i 20. siječnja.

Naime, u prvoj fazi dostavljat će se rješenja donesena po prijedlozima koji su zaprimljena zaključno s 30. lipnja, u drugoj fazi rješenja koja su zaprimljena do 31. kolovoza i u posljednjoj trećoj fazi rješenja donesena po prijedlozima zaprimljenima zaključno s 18. listopada.

Po pitanju tih oko 180 tisuća prijedloga, Ilak je pojasnila da javni bilježnici tek započinju s donošenjem rješenja o ovrsi, a u praksi obično oko 85 posto tih rješenja postane pravomoćno, a prije no što postane pravomoćno i ovršeno ne može ni doći u Finu. Tako, od tih 85 posto u Fini očekuju da će im do kraja ove godine na provedbu pristići oko trećina ovrha.

Ilak je pojasnila i da javnobilježničke ovrhe čine oko 35 do 40 posto ukupnog broja svih ovrha, a kao ovrhovoditelji često se pojavljuju i građani, vezano primjerice za alimentacije i plaće, tu je i velik broj novčanih kazni zbog prekršaja. Tako, kada se gledaju zaprimljene osnove za ovrhu u Fini u razdoblju od 18. travnja, grupno promatrano najviše je prekršajnih naloga.

Fina je 18. travnja zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba. Tako se zastalo s provedbom 1.089.620 osnova za plaćanje, a ukupan iznos nenaplaćenog duga ovršenika fizičkih osoba za koji se zastalo u provedbi ovrhe iznosio je 23,9 milijardi kuna.

Vlada je sredinom srpnja za još tri mjeseca, do 18. listopada, produžila rok trajanja posebnih okolnosti koje su se odnosile na zastoj u provedbi ovrhe nad novčanih sredstvima građana i fizičkih osoba, kao i na provedbu svih ovršnih postupaka.