Potresna priča iz sela kraj Černihiva, u zarobljeništvu su živjeli četiri tjedna: 'Spavali smo među leševima...'

Selo Jahidne kraj ukrajinskog Černihiva koje je udaljeno 140 kilometara od Kijeva, pod ruskom je okupacijom bilo mjesec dana.

Kada su Rusi ušli u selo odveli su muškarce, žene i djecu iz njihovih domova te su ih pod prijetnjom oružjem u podrumu lokalne škole držali četiri tjedna. U prostoriji od oko 65 kvadrata bio je čak 130 osoba.

Šezdesetogodišnji Mikola Klimčuk bio je jedan od njih. On je reportere BBC-a odveo u podrum u kojem su bili zarobljeni. Podrum je bio prljav, zaudarao je, a po podu su bili razbacani madraci, odjeća, obuća i knjige...

- Ovo je bilo mojih pola metra prostora. Spavao sam stojeći. Sa šalom sam se vezao za ogradu kako se ne bih prevrnuo. Tako sam proveo 25 noći - kroz suze je ispričao Mikola Klimčuk. Dodao je kako ga je bilo strah pomaknuti se da nekoga ne zgazi, a među zarobljenima je bilo 40 do 50 djece, uključujući i bebe. Najmlađa beba bila je tek dva mjeseca stara.

Tamara Klymchuk, 64, sits inside the basement of a school, as Russia's invasion of Ukraine continues, in the village of Yahidne, near to Chernihiv, Ukraine, April 6, 2022. "We had a very good life," said Klymchuk, whose son-in-law was 50-year-old Viktor Shevchenko, one of the two brothers that villagers say were killed by Russian soldiers. "We never thought such grief would come upon us."

Ruske snage zauzele su selo Jahidine nakon što su ušle u Černihiv koji je tjednima bio pod ruskom paljbom. S obzirom da nisu uspjeli osvojiti Kijev, povukli su se.

Petnaestogodišnja Anastasiia bila je u podrumu zajedno s ocem i bakom.

- Živjeli smo sjedeći, spavali smo sjedeći, ako smo uopće uspjeli zaspati. Bilo je nepodnošljivo. Oko nas su stalno padale granate - ispričala je djevojka.

U podrumu nije bilo ventilacije, a prozori su bili zakovani daskama.

- U to vremenu umrlo je 12 ljudi - kazao je Mikola te dodao kako su većina umrlih bile starije osobe.

Nakon što bi umrli, tijela im nisu odmah uklonili pa je ostatak zarobljenika satima, ponekad i danima, živio kraj leševa.

- Bilo je strašno. Poznavala sam ljude koji su tako umrli. Umrli su bez razloga, bila sam jako tužna - rekla je Anastasiia.

Većinu vremena nisu smjeli izaći niti na wc pa su koristili kante za obavljanje nužde.

- Ponekad su vojnici izvodili ljude van kako bi ih koristili kao štitove - rekao je Mikola.

Tamara Klymchuk, 64, pushes a cart with her belongings through the village, as Russia's invasion of Ukraine continues, in the village of Yahidne, near to Chernihiv, Ukraine, April 6, 2022. "We had a very good life," said Klymchuk, whose son-in-law was 50-year-old Viktor Shevchenko, one of the two brothers that villagers say were killed by Russian soldiers. "We never thought such grief would come upon us."

Prije pet dana, odnosno 3. travnja ruski su vojnici napustili selo.

U selu su sada ukrajinski vojnici, a većina stanovnika evakuirana je u obližnja područja.

- Probudim se nekoliko puta svake noći. Kao da stalno čujem zvuk pucnjave. Zbog toga uplašena trčim roditeljima - kaže Anastasiia.

Ništa bolje nije niti u Novoselivki, na sjeveru Černihiva. Razaranja su vidljiva dokle pogled seže.

Šezdesetdvogodišnja Nina Vinnjk i njezin unuk, 10-godišnji Danilo pokazali su svoj dom koji je potpuno razoren.

Ninina kći i Danilova majka, 39-godišnja Ludmila, izgubila je nogu i nalazi se u bolnici.

Kada su Ninin dom počeli granatirati, obitelj je otrčala u susjednu kuću kako bi se skrili u podrum. No, i ta kuća je bombardirana.

- Ostali smo bez svijesti od eksplozije. Netko je dobio potres mozga, neki su bili ozlijeđeni. Kada smo došli k sebi, moja kćer je vrištala: 'Mama, mama, ja nemam nogu. Bilo je užasno - ispričala je Nina.

Ona je ogorčena jer ih nitko nije evakuirao, a ljute je i izjave Vladimira Putina.

- Laže stalno. U bolnici je žena bez noge. To je istina. Neka Putin plati njezinu operaciju, neka nam on sagradi novu kuću. Toliko ju je želio, neka sad sve plati - kaže.

