U Ukrajinu stiže novo oružje. Von der Leyen i Borrell stigli u Kijev

Danas je 44 dan ruske invazije na Ukrajinu. Tisuće građana pokušava pobjeći iz Donbasa uslijed najava vlasti kako se sprema 'velika ruska ofenziva', a u kijevskog regiji otkriveno je još tijela ispod ruševina uništenih zgrada.

Rusija je službeno izbačena iz UN-ovog Vijeća za ljudska prava, a EU je u četvrtak potpisala i novi paket sankcija kojima će biti zabranjen uvoz ugljena iz Rusije.

Ključni događaji:

Tijek događaja

7:56 Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predstavnik EU Josep Borrell stigli su u Kijev.

Oboje su objavili fotografije s puta.

- Veselim se odlasku u Kijev - napisala je von der Leyen.

7:54 Regija Sumi na jugu Ukrajine kompletno je oslobođena od ruskih snaga, tvrdi gradonačelnik Dmitro Živicki.

Iako je regija oslobođena, Živicki je rekao da se još uvijek mogu čuti eksplozije dok spasilačke službe odlažu streljivo koje je ostavila ruska vojska.

''Ako čujete eksplozije (a bilo ih je mnogo posljednjih dana) - to su spasioci i eksploziv. Neutraliziraju streljivo koje je ruska vojska ostavila na našoj zemlji'', tvrdi gradonačelnik.

⚡️Sumy region completely free of Russian forces. Sumy Oblast Governor Dmytro Zhyvytsky announced on Facebook that the region is clear of Russia's forces, but that explosions may still be heard as rescue service workers dispose of ammunition left by the Russian military.

7:43 Pored zrakoplova Air Srbije koji je iz Moskve putovao za Beograd je navodno letio vojni lovac, no nije došlo do ugroze za putnike.

7:31 Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je svoj prvi intervju za RTS nakon pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora.

S Putinom je dugo razgovarao, kazao je, a glavne teme bile su plin, nafta te situacija u Ukrajini.

6:59 Ruske snage u potpunosti su se povukle sa sjevera Ukrajine, izvijestilo je britansko ministarstvo obrane.

''Snage su se na sjeveru povukle u Bjelorusiju i Rusiju. Dio trupa bit će premješten na istok Ukrajine u Donbas'', napisali su u svom najnovijem izvješću.

''Broje snage će se morati popuniti kako bi mogle biti premještene na istok, pri čemu će takvo masovno raspoređivanje sa sjevera trajati vjerojatno najmanje tjedan dana'', dodali su .

''Rusko granatiranje na istoku i jugu se nastavlja, a ruske su snage napredovale južnije od strateški važnog Iziuma koji ostaje pod njihovom kontrolom'', piše.

6:50 Situacija u ukrajinskom gradu Borodjanki znatno je strašnija nego u obližnoj Buči, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Kako je kazao u svom sinoćenjm obraćanju, količina štete i ubojstava u Borodjanki postaje sve jasnija.

- Krenuli su radovi na raščišćavanju ruševina u Borodjanki... Tamo je puno gore. Još više žrtava ruskih okupatora - kazao je.

- A što će se dogoditi kada svijet sazna cijelu istinu o tome što je ruska vojska napravila u Mariupolju? Tamo, na gotovo svakoj ulici, nalazi se ono što je svijet vidio u Buči i drugim gradovima u Kijevskoj regiji nakon povlačenja ruskih trupa. Ista okrutnost. Isti gnusni zločini - dodao je.

6:47 Rusija uvodi sankcije Australiji i Novom Zelandu, uključujući i njihovim premijerima, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Zabrana je uvedena 228 članova vlade u Australiji te zastupnika, a među njima je i premijer Scott Morrison.

Rusko ministarstvo je u priopćenju navelo kako Australija ''poslušno slijedi odluke Zapala'' te da će sankcionirati najviše menadžere i gotovo sve njihove zamjenike.

6:20 Australija je poslala 20 svojih oklopnih vozila kao dar Ukrajini, što je uslijedilo nakon zahtjeva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog prošloga tjedna.

Vozila će biti korištena za prijevoz vojnika i civila u ratnoj zoni, a Australija se obvezala pružiti Ukrajini 142 milijuna američkih dolara vojne pomoći.

6:11 Novinar Fox Newsa koji je ozbiljno bio ozlijeđen u napadu u kojem je ubijeno dvoje njegovih kolega objavio je fotografiju na Twitteru.

- Da skratim, izgubio sam pola noge na jednoj strani i stopalo na drugoj. Jednu ruku mi pokušavaju 'sastaviti', jedno oko više ne radi, a moj sluh dosta je oštećen... No u svemu ovome osjećam se sretno što sam ovdje - i to je sve zbog prekrasnih ljudi koji su me doveli do ovdje! - napisao je.

To sum it up, I've lost half a leg on one side and a foot on the other. One hand is being put together, one eye is no longer working, and my hearing is pretty blown… but all in all I feel pretty damn lucky to be here - and it is the people who got me here who are amazing! pic.twitter.com/HNjO6PbdGf