Potresna ispovijest svjedoka: 'Metak nam je prošao kroz garažu, korona nam je spasila život'

Kiša, mrkla noć i krvavi obračun među starim kamenim kućama tik do mora. Na prvu bi se reklo da je riječ o dobro organiziranom zločinu sicilijanske mafije no riječ je o Kaštel Kambelovcu - mjestu nadomak Splita u kojem je u noći s nedjelje na ponedjeljak došlo do obračuna između dva zaraćena krim miljea, a u kojem je poginuo 36-godišnji MMA borac Mario Boljat zvani Pajkić, a ozlijeđen 29-godišnji Jozo Čabraja inače stari znanac splitske policije koji je nerijetko dospijevao u rubrike crne kronike. U bolnici je teško ozlijeđen završio i još jedan muškarac kojem identitet još nije poznat.

Boljata i Čabraju su, prema neslužbenim saznanjima, napali pripadnici druge kriminalne skupine iz susjedne Kaštel Gomilice, a iz policijskih krugova doznali smo da je do obračuna došlo zbog prevlasti na teritoriju Kaštela. Naime, i jedna i druga skupina su se, između ostalog, bavile iznudama i kamatarenjem, a netko je nekome očito ušao u teren. Primarna meta navodno je bio Čabraja, a smrtno je stradao Boljat koji je u Kambelovac stigao na motoru da bi pružio podršku Čabraji neposredno prije obračuna. Kasnijom istragom utvrdilo se da je Boljat na sebi imao pancirku, a što snažno sugerira da je obračun bio dogovoren i da je vatreno oružje bilo dio plana.

Egzekutori su na mjesto zločina stigli naoružani i s tri automobila, a zatim su se dali u bijeg. Zbog toga su baš svi izlazi iz Kaštela u nedjelju navečer bili blokirani, a policija je zaustavljala i provjeravala auta iz smjera Splita ne bi li došli do kakvog traga. No, u ponedjeljak ujutro izvijestili su javnost da provode kriminalističko istraživanje nad trojicom osumnjičenih.

Baš u to vrijeme smo stigli u Kambelovac i tamo zatekli trake i krim policajce koji su provodili očevid. Tražili su čahure od metaka na tlu na kojem ni kiša nije uspjela isprati krvave mrlje. Ljudi na ulici gotovo i da nije bilo - tek tu i tamo neki ribar ili radnik s obližnjih gradilišta koji nam nisu htjeli davati izjave jer, kako su kazali, poznaju sve aktere obračuna i jednostavno se ne žele medijski izlagati.

No, pod tamarisom ispred kuće koja je naslonjena baš na jednosmjernu cestu gdje je mrtav ležao izrešetani Boljat zatekli smo starijeg gospodina. Predstavio se kao Pero. Prezime nije htio kazati, kaže, zbog straha. Ispričao nam je detaljnu rekonstrukciju nemilog događaja.

"Bilo negdje 22 sata, oprao sam zube i zaputio se u krevet. Gledao sam televiziju, a onda sam čuo pucnjeve. Nisu vam to bili rafali nego je u dva navrata uzastopno ispaljeno 5 do 6 metaka. U početku se nisam previše uzrujavao jer sam mislio da omladina iz ulice opet izvodi nekakve gluposti s petardama. No, kad je počelo pucati drugi put skočio sam do prozora i diskretno pogledao kroz rolete. Imao sam bome što vidjeti, a bolje da nisam jer sam još uvijek u šoku. Sad trebam pričati s policijom jer sam svjedok, a najradije bih sve zaboravio. Što će mi ovo sve u životu", kaže nam vidno potreseni čovjek tvrdeći da je Boljata i Čabraja, kao i većina Kaštelana, poznavao iz viđenja.

No jedna mu je stvar, kaže, bila dovoljna da shvati da je riječ o mafijaškom obračunu.

"Nakon što su ispalili metke u njih dvojicu, nekoliko napadača ušlo je u nekakav crni auto, po mojem sjećanju bi to mogao biti BMW. Ne znam gdje su završila ta tri auta s kojima su oni došli. Ja sam vidio samo ovo. Očito su dobro isplanirali bijeg. No, jedan je išao iza njih, hladan kao špricer, preko oka gledajući u mrtvog Boljata i ranjenog Čabraju. Kao da je provjeravao je li posao dobro obavljen. Tada su me prošli trnci. Shvatio sam da je riječ o dogovorenom obračunu", prepričava Pero i kaže da je njegova susjeda zvala hitnu pomoć i policiju koji su izlaskom na teren konstatirali Boljatovu smrt, a Čabraju i još jednog ranjenog muškarca s prostrijelnim ranama prevezli u bolnicu.

Zatim smo se obratili i susjedi koja nije htjela pred kameru, a niti otkriti svoj identitet. Otkrili smo tek da joj je jedan zalutali metak probio vrata od garaže i da su joj istražitelji trenutno u kući.

"Gospe moja što da vam kažem. Izvan sebe sam, evo još se tresem, pokušavam se smiriti. Ovo je kao u filmu. Bože dragi...", zavapila je gospođa pred policijom, a koju smo ugledali u dvorištu ispred spomenute garaže.

U krugu od 200 metara više nismo zatekli nikoga, ali malo dalje, terase kafića bile su ispunjene mahom mlađim ljudima, a sa svakog stola stizalo je ponešto informacija. U obližnjem kafiću sjedilo je nekoliko izbrijanih mladića s tetovažama, nisu htjeli razgovarati s nama i prilično ljutito su nas upozorili da njihove fotografije ne stavljamo u novine. Tek je jedan dobacio da poznaju preminulog Boljata zamolivši nas da se udaljimo.

No, zato je za priču bila raspoložena grupica starijih mještana koji su pred klupicom ispred malog dućana upijali prve sunčeve zrake. Oni kažu da je sam Bog poslao koronavirus, jer da nije bilo epidemije sad bi možda bilo više mrtvih, a nevinih ljudi.

"Pa metak je zalutao ženi u garažu, u tom dvorištu se inače navečer sjedi, pogotovo ljeti, ljudi igraju karte ili popiju piće, djeca voze bicikle, igraju nogomet na cesti. Vjerujte mi, da nije bilo loše vrijeme i da nije bilo korone koja nas je strpala u kuće bilo bi krvi do koljena. Te ubojice vam nisu profesionalci. Njih boli briga ako kome odnesu život slučajno", priča nam mještanin pa se na njegove misli nadovezao drugi kazavši kako je sreća što još nema turista.

"Jeste li vidjeli mjesto zločina? Pa to je na samoj plaži, tamo je u ovo vrijeme već trebalo biti stotine turista kupača. Zamislite da je neki Britanac ili Nijemac ovo trebao gledati. Dospjeli bismo u europske medije", kaže nam čovjek ispred dućana dodavši kako u Kaštelima kriminal godinama ne jenjava među mladima.

"Djeca nam ginu svako malo pred očima. Ja šetam psa svaki dan ovdje i vidim što rade. Dilaju drogu, puše travu na klupicama, voze bijesne motore... A policije nigdje", govori nam gospodin koji je baš tada otvorio svoju limenku pive i nategao da se, kaže, riješi stresa.

15.06.2020., Kastel Kambelovac - U nedjelju navecer u Kastel Kamelovcu ubijen je Mario Boljat, a dvoje ljudi je ranjeno od kojih je jedan Jozo Cabraja.

Inače, Jozi Čabraji već se sudi za ubojstvo 20-godišnjeg Marina Matijaša. U posljednjih nekoliko godina suparnici iz podzemlja dva puta su ga pokušali likvidirati. U siječnju prošle godine prijatelj ga je doveo u splitsku bolnicu s prostrijelnim ranama trbuha i ruka, a Čabraja je tada rekao da je isprobavao pištolj i sam se ranio u trbuh, no u tu priču policija nije povjerovala. Nekoliko mjeseci kasnije je upao u klopku kada je zaprimio SMS od ženske osoba koja ga je namamila da dođe u Kaštel Sućurac, a gdje su dvojica napadača na motoru zatim pucala u njega. Pogođen je tada u ruku, bedro i lopaticu nakon čega se sam odvezao do Hitne pomoći i pozvao policiju.

S druge strane Boljat je bivši MMA borac kojeg je prije desetak godina pokušao likvidirati Boris Pajić iz Prijedora. Tada je Boljata primio metak u ruku i u trbuh, a Pajić je na Županijskom sudu u Splitu osuđen na dvije godine zatvora.