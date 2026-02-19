KBC Split: Dio zaposlenih i ne zna da su u njihovo ime dizane tužbe

Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore podignulo je optužnicu pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore protiv Martine Radić Šunjić, odvjetnice iz Splita, zbog težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva. Prijavu protiv nje podnio je KBC Split u ime čijih djelatnika je Martina Radić Šunjić pokrenula nekoliko tisuća radnih sporova koji se vode pred Općinskim sudom u Splitu.
Stare punomoći
LJUBAVNA PRIČA
FOTO Željka i Ivan Fattorini bili su nerazdvojni više od 50 godina: 'Lako se rastati, ali umjetnost je održati brak'
MNOGIMA OMILJEN
FOTO Biste li ga prepoznali? Jedan od naših najpoznatijih komičara proslavio je 30 godina karijere, evo kako se mijenjao
Priča koja inspirira