Odvjetnica optužena pred Komorom

KBC Split: Dio zaposlenih i ne zna da su u njihovo ime dizane tužbe

Autor
Slavica Vuković
19.02.2026.
u 22:55

Hrvatska odvjetnička komora protiv odvjetnice je podigla optužnicu pred Disciplinskim sudom zbog težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva. Njezina odvjetnica tvrdi da je radila po zakonu

Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore podignulo je optužnicu pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore protiv Martine Radić Šunjić, odvjetnice iz Splita, zbog težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva. Prijavu protiv nje podnio je KBC Split u ime čijih djelatnika je Martina Radić Šunjić pokrenula nekoliko tisuća radnih sporova koji se vode pred Općinskim sudom u Splitu.

Stare punomoći

Ključne riječi
tužbe KBC Split

