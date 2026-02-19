KBC Split: Dio zaposlenih i ne zna da su u njihovo ime dizane tužbe

RADNI POSJET AUSTRIJI

Zastupnica Europskog parlamenta Željana Zovko sastala se u Beču s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji

Zovko je u Veleposlanstvu RH u Beču nazočnim Hrvatima iz BiH rekla kako je “ključno” da na sljedećim izborima “radi svoje djece, onoga što su ostavili tamo odakle su došli, radi svoje prošlosti i budućnosti budu osvješteni, angažirani i da glasuju, oni koji to mogu