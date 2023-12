Potresi probudili Dalmatince, jedan zabilježen kod otoka Čiova, drugi u BiH

Potres koji je probudio Dalmatince bio je puno bliži od onoga kod Sanskog Mosta. Naime, u 06 sati i 31 minutu, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Otoka Čiovo, 3 km južno od Trogira. Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS

Potres magnitude od 2,8 stupnjeva, zabilježen je u 6 sati i 32 minute u Bosni i Herecegovini, 56 kilometara jugozapadno od Banja Luke te 15 kilometara jugozapadno od Sanskog mosta, na dubini od 5 kilometara.

Prema komentarima na društvenim mrežama potres se osjetio i na području Dalmacije od Dubrovnika do Zadra, a najviše su nam se javili čitatelji iz Splita koje je potres probudio: 'Dobro je zatreslo'.

#Earthquake (#potres) possibly felt 31 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/OXZH1tiAg3