VIDEO Pogledajte nevjerojatne satelitske snimke erupcije na Islandu

U ponedjeljak je eruptirao vulkan na Islandu nakon nekoliko tjedana iščekivanja i intenzivnih potresa. Vlasti su stanovnike grada Grindavika evakuirali, a zatvorene su i popularne toplice Plava laguna.

Erupcija je dio vulkanskog sustava Svartsengi i nagađa se kako će se protok lave ubrzo smanjiti, piše Reuters. Pukotine će se nakon nekog vremena povući, a trenutno je najveća pukotina dugačka oko 4 kilometra.

Osim toga, najavljuje se značajno onečišćenje zraka radi erupcijskog stupa pepela koji će se dalje raspuhati. Za Island je poznato kako se nalazi na području pojačanih seizmičkih aktivnosti. Vulkanske aktivnosti javile su se i 2021. godine, a trajale su gotovo 6 mjeseci.

U utorak je tvrtka za obavještajne satelitske snimke, Maxar, podijelila fotografije iz svemira koje prikazuju fluorescentnu narančastu lavu koja struji i izbija iz pukotine.

Jedna od slika, snimljena 7. prosinca, prikazuje snijegom prekirvenu geotermalnu elektranu Svartsengi na Islandu, koja se nalazi manje od 3 kilometra jugoistočno od lave. Timovi na Islandu već su počeli izgradnju nasipa početkom prosinca kako bi zaštitili elektranu od moguće erupcije javlja Fox Weather.

Policija je potvrdila da su sve ceste do Grindavika zatvorene i pozvala ljude da se ne približavaju tom području, upozoravajući da bi plinovi koji se tamo emitiraju mogli biti otrovni. Erupcija nije utjecala na zračni promet prema Islandu i s njega. Videozapisi i fotografije na društvenim mrežama prikazuju narančasto-crvene svjetlucave fontane lave kako se izdižu u tamno noćno nebo.

Rascjep se proširio tijekom noći i do ranog jutra narastao na oko četiri kilometra, tvrdi vulkanolog Ármann Höskuldsson. Pukotina je i višestruko duža nego one u erupcijama na poluotoku Reykjanesu posljednjih godina. Ritam izlijevanja lave također je mnogo brži, s oko 100 do 200 prostornih metara po sekundi. Höskuldsson je za islandsku radio postaju RÚV rekao kako procjenjuje da bi erupcija mogla trajati između sedam i 10 dana.

