Posvojiteljica dvoje djece iz Konga: Evelin je uznemirena. Što ako je pitaju jesam li ju kupila

Đurđica Krmelić, medicinska sestra iz Bedekovčine, posvojila je dvoje djece iz Konga. Biološki roditelji o njima se više nisu mogli brinuti pa su proveli pola godine u sirotištu u Kongu. Od gladi i bolesti spasila ih je hrvatska mama. Sada u Zagorju idu u školu, a Evelin s 8 godina priča četiri jezika, i već sada zna da će biti sportašica i liječnica kako bi uvijek imala dobar posao.

Već tjednima cijela Hrvatska priča o posvajanjima iz Konga. Na pitanje kakvog je to traga ostavilo na njih, odgovara:

- Jako teško. Evelin je dosta uznemirena. Pitala me idem li raditi jer mora u školu. Što da kaže ako je pitaju jesam li ju kupila. Ona je građanka Hrvatske. Govori hrvatski, čita, piše, razumije. Isto tako, mi kao roditelji ih potičemo da znaju sve što se događa u Africi. Govorimo im da su Južnoafrikanci i kako je živjela u Kongu i naravno da je to jako veliki stres - kazala je Đurđica Krmelić za RTL.

Na pitanje je li svoju djecu kupila, odgovara:

- Ja sam svoju djecu posvojila.

Kaže da nije vidjela papire parova koji su u pritvoru u Zambiji, ali i da pretpostavlja da imaju sve što i ostali roditelji koje ona poznaje.

- Djeca su iz istog doma iz kojeg su i moja djeca. Ravnatelj nije u bijegu kako se priča. Jučer smo se čuli. Na dnevnoj bazi, odvjetnik koji je nas branio također nije u zatvoru. To su neistine. Kad ste zaokupljeni ovakvim neistinama jasno da vam to dolijeva još veći stres - kazala je.

Komentirala je potom navode o kupovini djece:

- To je prestrašno. Vjerujte mi. Vi morate s tim živjeti svaki dan. Objašnjavati, odgovarati, ne znate što vas čeka. Došla sam po djecu u Nairobi. Bila sam u gradu pa je to nešto drugo, ali čim se maknete od grada vidite pravu realnost Afrike. Česte su i maloljetničke trudnoće. Meni Evelin priča da su je skrivali da je ne siluju. Ona ima devet godina, a došla je prije četiri. čujem da su to radile i druge majke i skrivale djecu u potoke - podijelila je Đurđica pa rekla što priželjkuje kad su parovi u pritvoru u pitanju:

- Ja bih voljela da ti ljudi izađu na slobodu, da dođu svojim kućama. Mene brine što je s djecom. Jesu li u sirotištu, je li ih CZS smjestio negdje, zašto nitko ne može do njih. Ta djeca su građani RH, a mi svi vjerujemo u pravni sustav ove države. Mislim da se nešto mora napraviti po tom pitanju i to pothitno - zaključila je Đurđica Krmelić za RTL.

Video - Demograf Šterc: Nevjerojatan je prirodni pad u RH, u prvih 11 mjeseci smo izgubili preko 21.000 ljudi