Stručnjaci o uhićenim Hrvatima: 'Posvojitelji su prepušteni sami sebi, nigdje ne piše kako posvojiti djecu iz stranih država'

Državljani Hrvatske koji su uhićeni u Zambiji zbog sumnje u pokušaj trgovanja djecom jučer su se na sudu u Ndoli izjasnili da se ne osjećaju krivima, a taj slučaj otvorio je brojna pitanja u Hrvatskoj.

Stručnjakinja za međunarodno posvajanje Diana Topčić Rosenberg rekla je u emisiji U mreži prvog na HRT-u da je "do ovakve situacije došlo zbog toga što smo godinama kao država, kao izvršna vlast, zatvarali oči pred realnošću koja postoji u Republici Hrvatskoj".

- A to je da postoji velik interes za posvajanje, postoji 5 do 6 puta manje posvajanja nego što je zainteresiranih ljudi koji žele posvojiti i koji su dobili pozitivna mišljenja o podobnosti i prikladnosti posvojenja, nakon brojnih članaka ili priloga koji se objavljuju u medijima o tome da su ljudi posvojili djecu iz Afrike. Međudržavno posvajanje nije neka novina u svijetu, ono se događa u brojnim državama, samo što su te države to uredile na način koji osigurava sigurnost svojim građanima, a mi, odnosno naše institucije, su pred tim zatvarale oči, pravile se da se to zapravo njih ne tiče - rekla je Topčić Rosenberg.

Nenad Hlača s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci otkrio je pak kako se najviše djece posvaja iz Rusije, a zatim iz azijskih zemalja, najviše Kine.

- Afrika se svugdje ističe kao vrlo rizično i vrlo problematično područje. Ono što je zanimljivo, pronašao sam podatke da doista u toj situaciji, u nesređenoj državi poput DR Kongo, u kojoj je izrazita politička nesigurnost, pokušaji državnog udara - pravni sustav ne može uspješno funkcionirati. Podaci pokazuju da u Kinshasi na ulicama ima oko 15 tisuća napuštene djece, o kojoj se nitko ne brine. Međutim, istovremeno se u tim državama rađa svijest da su im stoljećima kolonijalne zemlje otuđivale dijamante, zlato, kakaovac, a sada doslovno njihovu krv. Bez obzira na to što su to možda pravno neuređene zemlje, treba shvatiti zašto se i one počinju boriti da se zaštite njihova djeca, njihovo potomstvo - rekao je i dodao:

- Pravni sustav u DR Kongo čak je u jednoj godini i zabranio međunarodna posvajanja. No trebala su ministarstva vanjskih poslova stranih zemalja, zainteresiranih državljana, doći po tu djecu i pokrenuti postupke da se slučaj finalizira. Dakle, čudi me da na stranicama našeg Ministarstva vanjskih poslova nije specificirano, država po država, koje su pretpostavke, koji se zakoni primjenjuju, koja je dobra praksa, jer bi time olakšali status naših državljana, potencijalnih posjetitelja, i na neki način omogućili svim nadležnim tijelima u Hrvatskoj da imaju uvid u točne podatke kakva je situacija u pojedinoj državi.

Topčić Rosenberg se složila da su posvojitelji u ovakvim slučajevima u Hrvatskoj prepušteni sami sebi.

- Naravno da jesu. Hrvatska je postala stranka Haške konvencije o posvojenju 2014. godine. Od tada do danas, prema zadnjim informacijama iz resornog ministarstva, posvojeno je ukupno četvero djece, prema Haškoj konvenciji, a čak ni taj dio nije jasno posložen da ljudi znaju što i kako raditi. Nigdje ne piše kako posvojiti djecu iz država koje su stranke Haške konvencije, a kamoli iz onih koje nisu. I sad s obzirom na velik interes za posvajanje, ljudi traže puteve. S obzirom na to da to ne mogu saznati ni na jednoj web stranici nijednog resornog tijela, onda dobivaju informacije iz medija, zatvorenih foruma, WhatsApp grupa, savjete od prijatelja - naglasila je Topčić Rosenberg.

