Posvađao se i potukao u automobilu, pijan sletio s ceste pa policiji lažno prijavio da je napadnut

Za lažno prijavljivanje kaznenog djela osumnjičen je 62-godišnjak, kojeg zagrebačka policija sumnjiči da je im je lagao kada je 18. srpnja došao u PP Črnomerec kako bi prijavio nepoznatog počinitelja zbog napada. Došavši u postaju, 62-godišnjak je kako ga se sumnjiči, kazao da je ranije toga dana njegovom automobilu nakon što se zaustavio na semaforu na križanju Ulice Ruševje i Hrvatskih branitelja, prišao njemu nepoznati muškarac koji ga je udario te izvukao iz automobila, nakon čega je pobjegao.

Sumnja se da je 62-godišnjak policiji kazao to što je kazao, iako je znao da to nije istina. No policajcima je očito nešto u toj prijavi bilo sumnjivo, pa su kako kažu u zagrebačkoj policiji, službenici Policijske postaje Zaprešić proveli opsežno i sveobuhvatno kriminalističko istraživanje kojim su utvrdili da je priča drugačija od one koju im je ispričao 62-godišnjak. Utvrđeno je da je 62-godišnjak 18. srpnja upravljao automobilom zagrebačkih oznaka na području Grmoščice.

No bio je alkoholiziran pa je automobilom sletio s kolnika, nakon čega automobil više nije mogao pokrenuti. S njim je u automobilu bio 38-godišnjak s kojim se 62-godišnjak verbalno, a potom i fizički sukobio. Pa je valjda, kako bi sve to prikrio, lažno prijavio policiji što se dogodilo. On je kazneno prijavljen za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a istražuje se i kako je on zadobio tešku ozljedu.

