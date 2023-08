Obiteljske razmirice odvele ih u Remetinec: Zbog svađe sa sinom, stavio deke u pećnicu i zapalio - kuću

To je moja kuća i želio sam je zapaliti. No nisam imao upaljač. Nije gorjela. Pa sam u pećnicu ubacio neke deke i upalio pećnicu, misleći da će se zapaliti - branio se F.Š., koji se sumnjiči za prijetnju, zbog čega je završio u - Remetincu. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a iza rešetaka se našao zbog opetovanih nesuglasica unutar obitelji. Odnosno točnije zbog sukoba sa sinom oko vlasništva nad kućom. Otac i sin, kako se neslužbeno doznaje, duže vrijeme imaju narušene odnose. Otac živi u jednom domu, a sin u kući u Zagorju.

I ta je kuća očito bila stalni izvor njihovih prijepora, pa je F.Š., kako se sumnja, u više navrata prijetio sinu da će je - zapaliti. Sin ga očito nije baš shvaćao ozbiljno, no sumnja se da je F.Š. svoju namjeru odlučio sprovesti u djelo, pa se 10. kolovoza, kako ga se sumnjiči, zaputio put Zagorja i kuće koja je predmet prijepora između njega i sina. Kada je došao do kuće, htio ju je zapaliti, no prema vlastitim riječima, nije znao kako. A nije ponio ni upaljač... Pa se dosjetio ideje s dekama i pećnicom.... Bilo kako bilo, kuća očito, srećom nije izgorjela, F.Š. je uhićen i osumnjičen za prijetnju, a gdje je u vrijeme dok je on palio kuću bio njegov sin, nije poznato....

Nije F.Š jedini kojeg su obiteljske razmirice odvele u Remetinec. Tamo je završila i 23-godišnjakinja, kojoj je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Nju se sumnjiči za teški pokušaj ubojstva, jer je nožem nasrnula na majku. Riječ je o događaju koji se zbio 14. kolovoza oko 16.30 u kući na području Susedgrada. Djevojka se posvađala s majkom (46), te ju je u jednom trenutku ubola nožem i teško je ozlijedila.

Ozlijeđena žena prevezena je u KV Sveti duh gdje joj je ukazana liječnička pomoć, a kako je riječ o osobi koja je psihički bolesna, njezina kćer je osumnjičena za teški pokušaj ubojstva. I 23-godišnjakinja ima ozbiljnih zdravstvenih problema, pa će je se tijekom istrage sigurno vještačiti kako bi se utvrdilo je li u trenutku napada na majku bila psihički ubrojiva.

