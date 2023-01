Postavljena izložba replika nalaza iz doline mamuta u Mohovu

U Društvenom domu u Mohovu otvoren je stalni postav replika fosilnih ostataka paleontoloških nalaza prapovijesnih životinja iz ledenog doba, čiji su ostaci proteklih godina pronalaženi na području Mohova, a riječ je o dvadesetak pronalazaka.

-Tijekom 2. Mamoothfesta, koji je održan krajem prošl godine, u Društvenom domu postavili smo izložbu pod nazivom "Fosili iz Doline mamuta u Mohovu" autora Dražena Japundžića, voditelja Geološko - paleontološkog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, čiji su dio bili i originalni nalazi. U međuvremenu napravili smo vjerne kopije tih nalaza koji sada čine stalni postav prapovijesti našega kraja – rekao je predsjednik Udruge “Dolina mamuta” Goran Popović.

Podsjeća kako je vunasti mamut bio jedan od najimpresivnijih sisavaca ledenog doba. Živio je tijekom posljednjeg glacijala za vrijeme najvećih zahlađenja, a izumro je prije 15-tak tisuća godina. Želja je članova udruga u Mohovu izgraditi Ledenodobni megapark Dolina mamuta, sa svim replikama fosilnih životinja iz ledenog doba te pratećim objektima za održavanje radionica i edukacija.

-Nadamo se da ćemo to i uspjeti, dakako uz potporu onih bez kojih bi to bilo jako teško učiniti, a koji su nas i do sada podržavali, Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Vukovarsko - srijemske županije, Grada Iloka i Gradskog muzeja Ilok – rekao je Popović.

Upravo je Popović jedan od "krivaca" zašto se počelo pričati i pisati o dolini mamuta. Upravo je Popović u jesen 2012. godine, i to prilikom kopanja septičke jame u voćnjaku svoje obiteljske kuće, pronašao prve fosilne ostatke mamuta i vunastog nosoroga. Drugi zub mamuta pronašao je 2016. godine, a onda ljetos i treći zub mamuta. U međuvremenu su provedena arheološka istraživanja te su, osim vunastog mamuta i vunastog nosoroga, pronađeni i fosilni ostatci hijene, divljeg konja i bizona.