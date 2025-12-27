Naši Portali
JAKO PODRHTAVANJE

Snažan potres magnitude 6,6 pogodio sjeveroistočni Tajvan

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
27.12.2025.
u 16:23

Potres se osjetio na širem području sjeveroistočnog dijela otoka, a stanovnici su prijavili snažno podrhtavanje tla

Snažan potres magnitude 6,6 pogodio je regiju Tajvana danas u 23:05 sati po lokalnom vremenu (16:05 po europskom vremenu). Epicentar potresa zabilježen je na dubini od oko 68 kilometara. Potres se dogodio 63 kilometra jugoistočno od Keelunga te 35 kilometara istočno od grada Yilana. Za sada nema službenih informacija o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju. Potres se osjetio na širem području sjeveroistočnog dijela otoka, a stanovnici su preko EMSC-a prijavili snažno podrhtavanje tla.

Ključne riječi
Tajvan potres

