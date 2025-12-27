Snažan potres magnitude 6,6 pogodio sjeveroistočni Tajvan

Snažan potres magnitude 6,6 pogodio je regiju Tajvana danas u 23:05 sati po lokalnom vremenu (16:05 po europskom vremenu). Epicentar potresa zabilježen je na dubini od oko 68 kilometara. Potres se dogodio 63 kilometra jugoistočno od Keelunga te 35 kilometara istočno od grada Yilana. Za sada nema službenih informacija o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju. Potres se osjetio na širem području sjeveroistočnog dijela otoka, a stanovnici su preko EMSC-a prijavili snažno podrhtavanje tla.
sjajno!
Što se sve nosilo na zagrebačkoj špici ove godine? U galeriji donosimo pregled najboljih street style izdanja
DOBRO JE ZNATI
Kompost ne trpi sve: Ovih 6 namirnica i otpada pretvaraju 'crno zlato' u smrdljivu katastrofu
Video sadržaj
53
'DOBIO SAM PO PRSTIMA'
Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'
Promet i razvoj
Jedan od najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj bilježi rekordna ulaganja u cestovnu infrastrukturu
Kakav hit