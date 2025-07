Posljedice oluje u Splitu će se sanirati danima, najviše stradao Marjan

U Splitu se zbraja šteta nakon nezapamćene oluje koja je u utorak poharala grad i nanijela goleme materijalne gubitke. Dvije osobe teško su ozlijeđene, na oporavku su u splitskoj bolnici, a KBC je izvijestio da se njihovo stanje stabilno te su izvan životne opasnosti. Tridesetak vatrogasaca danas je nastavilo sa sanacijom terena, dosad su odradili više od 300 intervencija, a putem centra 112 primili oko 500 poziva građana. Uklanjaju se polomljena stabla koja su padala na vozila i na tlo, kao i limovi koji su otpali sa zgrada. Promet je kolabirao, građani su najčešće tražili pomoć zbog uklanjanja slomljenih grana i ispumpavanje plavnih voda iz podruma. Najgore su prošli podrumi Dioklecijanove palače i Peristil koji su totalno poplavljeni pa je tako voda na nekim mjestima dosezala i do pola metra. Poplavljene su i prometnice, jak vjetar dizao je sve u zrak, a najgore stanje je u Park šumi Marjan. Angažirale su se i Hrvatske šume, Grad Zagreb je ponudio pomoć te su četiri grajfera ('hvataljke' koje se koriste za zahvaćanje i prenošenje komadnih tereta ili rasutog materijala) na putu za Split. Sanacija će trajati nekoliko dana.

Razorna oluja u Splitu oštetila više od 300 vozila: Dvije osobe teško ozlijeđene, u luci potopljen brod

Gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je da su do danas u podne primili oko 500 zahtjeva za naknadu štete, a 80 posto odnosi se na razbijena vozila. Prijavljena je i šteta na jednom plovilu, no teško je očekivati da će se nevera kakvu Splićani ne pamte proglasiti elementarnom nepogodom. Kako bi se ostvarili zakonski preduvjeti za to, Grad Splitu bi trebalo biti prijavljeno 25 milijuna eura štete. Šuta je kazao kako će se teško doći do tog iznosa pa je jedna od opcija gradonačelnika predložiti Gradskom vijeću da Grad pomogne građanima. Pozvao je sve Splićane da prijave materijalnu štetu. Ulice su sada prohodne, maksimalno su angažirani Parkovi i nasadi, a najveći problem predstavlja čišćenje kolnika.

– Čistoća je angažirana. Trebat će dodatni angažman i ostalih gradskih firmi kada je u pitanju čišćenje kolnika. Izrađujemo dodatni raspored kako bi se u zapadnom dijelu Splita što prije sanirala šteta. Svi su na terenu i trebat će nekoliko dana da se grad dovede na zadovoljavajuću razinu. Hortikultura je pretrpjela najveću štetu – kazao je Šuta.

Devastirani Marjan, stotine uništenih automobila, prevrnute brodice: Pogledajte posljedice razorne oluje u Splitu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je i kako nema naznaka da bi današnje nevrijeme u Splitu moglo utjecati na turističku sezonu. Sastao se i s vodstvom Hajduka kako bi razmotrili mogućnosti sanacije stadiona Poljud, kojemu je nevrijeme probilo krov, a voda je ušla i u uredske prostorije. Predstavnici Hajduka i Grada Splita danas su održali hitni sastanak glede sanacije štete na Poljudu koju je prouzrokovalo olujno nevrijeme koje je pogodilo Split. Sa strane Hajduka sastanku su nazočili predsjednik Uprave Ivan Bilić i direktor za infrastrukturu i logistiku Marin Božić. Sastanku su nazočili i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Splita, Mate Omazić uz suradnike te predstavnice konzervatorskog odjela, Anita Gamulin i Zrinka Radunić. Angažirani su i alpinisti koji će ukloniti oštećeni leksan s krovišta stadiona i pregledati nosivu čeličnu konstrukciju. U tijeku je i proces proračuna utječaja sunčeve topline na nosivu čeličnu konstrukciju kao i pribavljanje ponuda za potencijalno natkrivanje površine uklonjenog leksana. Uz Grad Split, akciju su podržali i Ministarstvo turizma i sporta, HNS te Hrvatski olimpijski odbor.

– Država se ponudila za pomoć, a u petak nam dolazi i ministar Glavina s kojim ćemo razgovarati na tu temu. Sanacija Poljuda je žurna, neovisno o ovome što se dogodilo. Itekako postoji problem: natječaj koji je u tijeku, dosadašnji način rada, upozorenja arhitekata, moram potvrditi još neke informacije kako bih mogao s tim izaći u javnost – kaže Šuta.