Pošast crva u Kini? Počeli su padati s neba, stručnjaci objasnili kako je to moguće

Građane kineskog grada Liaoninga vlasti su nedavno zamolile da nađu sklonište i nose kišobrane nakon što se činilo kako su s neba počeli padati - crvi. Snimka ovog bizarnog događaja počela se širi društvenim mrežama te zabrinula brojne, a zasad još nije točno utvrđeno koji je bio uzrok.

Naime, na snimci koja je postala viralna na Twitteru vidljiva je velika količina crva kako gmižu po automobilima i prometnicama. Znanstveni časopis Mother Nature oglasio se o ovom događaju, navodeći kako je moguće da su životinje počele padati zbog jakih vjetrova koji su puhali tim područjem. Osim toga, časopis navodi kako su ovakve situacije moguće kada dođe do jakih oluja u kojima su insekti ''uhvaćeni'' u vrtlogu, prenosi NY Post. Druga teorija pak objašnjava da su ovi insekti zapravo cvijeće, odnosno tulipani čiji cvjetovi podsjećaju na ove insekte.

