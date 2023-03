Potvrđen identitet vojnika kojeg su Rusi ubili i sve snimili. Sestra: 'Nikada nije skrivao istinu'

Ukrajinska vojska objavila je ovoga utorka identitet vojnika kojeg su ruske trupe usmrtile, a čija se snimka pogubljenja proširila društvenim mrežama. 30. mehanička brigada ukrajinske vojske potvrdila je kako se radi o Timoteju Šaduri, vojniku kojeg se vodilo nestalim od 3. veljače 2023. godine nakon borbe na području Bahmuta.

Naime, društvenim mrežama kružila je snimka na kojoj jedan vojnik puši cigaretu u rovu. Potom je izgovorio ono što će biti njegove posljednje riječi: 'Slava Ukrajini', a nakon čega je bio upucan.

Tu snimku je komentirao i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći kako će ''pronaći ubojice'', dok je 30. mehanička brigada izvijestila kako se tijelo vojnika trenutno nalazi na ''privremeno okupiranom području''. ''Konačna potvrda o osobi bit će utvrđena nakon vraćanja tijela i izvršenja nadležnih pregleda'', dodali su te uputili sućut njegovoj obitelji, navodeći kako će ''osveta biti neizbježna''.

Prije nego što je vojnik sa snimke bio identificiran, BBC-u se javila sestra poginulog Šadure, govoreći kako je on ''svakako bio dovoljno hrabar usprotstaviti se Rusima''. ''Nikada nije skrivao istinu i sigurno to ne bi napravio pred neprijateljima'', poručila je. Na dijelu snimke čuje se i glas navodnog ruskog vojnika koji govori Šaduri da ''umre''.

