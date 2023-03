Porno zvijezda trn je u Trumpovom oku: Za šutnju je dobila 130 tisuća dolara

Preživio je dva pokušaja opoziva, tužitelji mu nisu uspijevali stati na rep, bilo da se radi o neredima na Kapitolu ili nestalim tajnim dokumentima. No, Donald Trump je završio na sudu i to zahvaljujući 44-godišnjoj porno zvijezdi Stormy Daniels.

U središtu skandala koji je rezultirao povijesnom optužnicom protiv bivšeg predsjednika, ta porno zvijezda je postala sveudilj poznata, dajući sve od sebe kako bi se suprotstavila najmoćnijem čovjeku na svijetu. Njezina dugogodišnja svađa s Donaldom Trumpom koja se odigravala na društvenim mrežama i ispred televizijskih kamera, ima i svoju cijenu.

Trumpovi pristaše, a i on sam, redovito je vrijeđaju na društvenim mrežama pogrdnim nadimcima. No Daniels, koja je nekad koketirala s idejom da uđe u politiku, a za to joj ne nedostaje niti ambicije, ni karaktera ili pameti, odlično se snašla u toj priči u kojoj je u samom središtu pozornosti.

Njezino pravo ime je Stephanie Clifford, no preferira ime s kojim je postala poznata u filmskoj industriji za odrasle. Rođena je u Baton Rougeu, Louisiani, a odgojila ju je majka nakon što su se roditelji razveli. Kao dijete je bila zanemarivana, a imala je devet godina kad ju je seksualno zlostavljao stariji muškarac, napisala je u memoarima koje je objavila 2018.

Usprkos svemu bila je dobra učenica i obožavala je konje. Kako bi zaradila za život okrenula se prvo striptizu, a potom porno industriji u kojoj je postala glumačka zvijezda, redateljica i scenaristica te je osvojila nekoliko nagrada. Široj američkoj javnosti postala je poznata nakon veze s Trumpom.

Susret na golf igralištu

S njim se se prvi puta srela u ljeto 2006. na dobrotvornom golf turniru pored jezera Tahoe, u planinama Sierre, na samoj granici Kalifornije i Nevade. U to vrijeme se u manjoj ulozi pojavila u filmu Judda Apatowa "Četrdesetogodišnja djevica", dok je Trump upravo bio postao otac dječaka sa svojom trećom suprugom Melanijom. Njoj je bilo tada 27 godina, a Trumpu 60.

Prema njezinim riječima, pozvao ju je na večeru u svoj apartman i dočekao je u pidžami, udobno zavaljen na kauču. Potom su se upustili, kako je opisala, "u najdosadniji seks u njezinu životu". Trump opovrgava da je s Daniels ikada bio intiman i optužuje ju za "iznudu" i "potpunu podvalu".

Ono što se sigurno zna jest da je Daniels uoči predsjedničkih izbora 2016. za svoju šutnju primila 130.000 dolara. Ta je isplata dio istrage okružnog suda na Manhattanu zbog mogućeg kršenja zakona o financiranju izbornih kampanja. Kada je ta novčana transakcija 2018. izašla na vidjelo, Daniels je od suda zatražila da poništi sporazum o tajnosti s Trumpom i krenula s nastupima u televizijskim emisijama.

"Nisam slijepa"

U emisiji CBS-a "Šezdeset minuta", Daniels je iznijela svoju verziju događaja. "Nisam žrtva", rekla je jasno i odlučno i dodala da je, iako joj Trump nije bio privlačan, njihov odnos bio dragovoljan. Trump joj je obećao da će nastupiti popularnoj seriji "The Apprentice" (Pripravnik) koja je ga proslavila. Je li pomislila da je želi namamiti?

"Naravno, pa nisam slijepa. Ali istovremeno sam pomislila, možda će i upaliti", rekla je Daniels, dodavši da je na taj odnos gledala kao moguću odskočnu dasku za svoju karijeru. Nekoliko proteklih dana Trump najavljuje da će biti uhićen zbog isplate spomenutih 130.000 dolara i Stormy bombardira raznim ružnim nadimcima.

Ona mu ne ostaje dužna. Uzvratila mu je, između ostalih, i nadimkom "majušni", izrugujući se određenom dijelu njegove anatomije. Iako je Stormy Daniels zbog prepucavanja s Trumpom stekla puno neprijatelja među njegovim pristašama, to je nimalo je pogađa. Čak je 2010. ozbiljno razmišljala da se ubaci u utrku za mjesto u Senatu iz Louisiane. Daniels, koja ima kćer, prošle se godine udala za kolegu, porno glumca Barretta Bladea. On joj je četvrti suprug.