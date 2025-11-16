Popis 'Probosti' šokirao školu. Roditelji: Naša djeca trpe šamare, prijetnje i psihičko maltretiranje

Nakon što je u školskom dvorištu na istoku Slavonije pronađen popis učenika i nastavnika s uznemirujućom porukom “Probosti”, roditelji su u razgovoru za Index.hr iznijeli svoje tvrdnje i zabrinutost te ispričali što se, prema njima, događa već dvije godine. Naveli su da već dugo upozoravaju na ponašanje jedne učenice, koju povezuju s pronađenim popisom. Roditelji su ispričali kronološki pregled događaja, naglašavajući da su još prije dvije godine zatražili reakciju zbog, kako kažu, ozbiljnih problema u razredu. Učenica je tada bila u drugom razredu, no zbog ponavljanja sada pohađa treći. Prema navodima roditelja, prije dvije godine majci spomenute djevojčice bila je izrečena zabrana prilaska školi zbog prijetnji.

Roditelji navode niz incidenata u koje, prema njihovim riječima, učenica sudjeluje: psihičko zastrašivanje, prijetnje, fizički napadi, vrijeđanje i ponižavanje učenika te opasna i neprimjerena ponašanja. Također tvrde da školska pedagoginja i ravnateljica nisu adekvatno reagirale te da se niz situacija nije sankcionirao. Roditelji spominju i ponašanja koja smatraju autodestruktivnima i zabrinjavajućima.Prema riječima roditelja, 10. studenog održan je sastanak s ravnateljicom i stručnom službom škole, no smatraju da iz tog sastanka nisu proizašle konkretne mjere. Navode i da se ne provodi propisana procedura kod slučajeva nasilja.

"Iako je obećano da će nešto biti poduzeto još tada, ništa nije učinjeno. Sada ta djevojčica maltretira našu djecu. Popis incidenata je dugačak: krajem listopada učenica je psihički maltretirala dječaka prijetnjama te ga lovila do kuće pod prijetnjom da će ga pogoditi kamenom; jedno dijete ošamarila je na školskom dvorištu; jednom dječaku danima prijeti da će ga izbosti; pljunula je jedno dijete u lice; više djece zatvorila je u WC; početkom studenog čupala je za kosu jedno dijete koje se požalilo pedagoginji, no učenica je prošla nekažnjeno; uslijedilo je psihičko maltretiranje jednog djeteta do suza, ali ni tada pedagoginja nije ništa poduzela. Uslijedio je napad na dijete koje ima asistenta u nastavi, što je kod tog djeteta izazvalo strah od odlaska u školu. Djeca su svojim roditeljima pričala da im se ta učenica rugala zbog odjeće, pa se htjela skidati gola u dvorani za tjelesni, pitala je jednog dečka zna li zašto je tako mršava - "jer nema njegovu bebu u stomaku". Hvalila se da može nabaviti bombe na Dark webu", prisjećaju se roditelji za navdeni za Index.hr.

Nakon što su roditelji najavili da će s informacijama izići u javnost, održan je dodatni sastanak škole, policije i Centra za socijalni rad, no roditelji tvrde da i dalje nemaju jasne informacije o daljnjim koracima. Neki roditelji su, zbog straha i nezadovoljstva, prestali slati djecu na nastavu i najavili da će to učiniti i idućih dana. Nakon posljednjeg sastanka dobili su obećanje da će biti obavljeno psihijatrijsko testiranje učenice te da će doći inspekcija, a moguće je i imenovanje asistenta u nastavi. U međuvremenu je, prema navodima roditelja, pronađen sporni popis s imenima i oznakom “Probosti”.