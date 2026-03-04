Naši Portali
GADGETI, PAMETNI UREĐAJI, AI

Xiaomi na MWC-u: Nova generacija primjene AI sustava, novi mobiteli, scooter, automobili...

MWC 2026.
Foto: Xiaomi
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 17:00

Xiaomi Miloco može automatski prilagoditi rasvjetu ovisno o aktivnostima poput gledanja televizije, čitanja ili korištenja pametnog telefona; proaktivno detektirati nered u kućanstvu i aktivirati robotski usisavač

Na MWC-u u Barceloni Xiaomi je predstavio najnovija dostignuća u području umjetne inteligencije, označavajući ključni trenutak u evoluciji AI-a od digitalnog asistenta do stvarne, primjenjive inteligencije. Razvili su sustav Xiaomi Miloco (Xiaomi Local Copilot), kao prvo industrijsko istraživanje cjelovite kućne inteligencije pokretane velikim modelima, Xiaomi Miloco predstavlja prijelaz s pametnih funkcija na razini pojedinačnih uređaja na sustavnu inteligenciju cijelog doma.

„U Xiaomiju je AI osmišljen da služi ljudima u stvarnom životu“, izjavio je Angus Ng, direktor komunikacija za Xiaomi International. „Kroz naš AI-pokretani pametni ekosustav Human × Car × Home širimo inteligenciju izvan zaslona i u svakodnevni život. Ovo označava prvi korak Xiaomija prema uvođenju umjetne inteligencije u fizički svijet, gdje tehnologija postaje intuitivnija, povezanija i neprimjetno integrirana u način na koji ljudi žive, kreću se i komuniciraju.“

MWC 2026.
Foto: Xiaomi

Xiaomi Miloco kombinira napredno rezoniranje velikih modela s multimodalnom percepcijom i analizom podataka, omogućujući uređajima inteligentno tumačenje i reagiranje na stvarne kontekste putem vizualne i multimodalne inteligencije. Njegova arhitektura suradnje između ruba (edge) i oblaka omogućuje lokalnu obradu podataka na uređaju, pri čemu osjetljivi podaci ostaju lokalno pohranjeni radi zaštite privatnosti i sigurnosti korisnika.

Učeći iz korisničkog ponašanja u kućnim scenarijima, Xiaomi Miloco može automatski prilagoditi rasvjetu ovisno o aktivnostima poput gledanja televizije, čitanja ili korištenja pametnog telefona; proaktivno detektirati nered u kućanstvu i aktivirati robotski usisavač; te dinamički regulirati temperaturu prepoznavanjem stanja sna i razine udobnosti. Korisnici mogu komunicirati sa sustavom prirodnim razgovorom, omogućujući složene pametne zadatke i kreativne automatizacije temeljene na AI rezoniranju, umjesto na ručnom postavljanju pravila.

Osim pojedinačnih reakcija uređaja, Xiaomi Miloco omogućuje sofisticiraniju inteligenciju između više uređaja. Može prepoznati emocionalni kontekst i reproducirati odgovarajuću glazbu putem pametnih zvučnika, uskladiti boje rasvjete u domu s raspoloženjem ili scenom te prilagoditi ambijentalnu rasvjetu vizualnim elementima u prostoru, poput boje cvijeća u sobi. Time se ostvaruje temeljni pomak s automatizacije temeljene na pravilima na konverzacijsku, proaktivnu AI inteligenciju, pretvarajući pametne domove u responzivna životna okruženja.

MWC 2026.
Foto: Xiaomi

Izvan doma, Xiaomi nastavlja širiti svoj HyperAI ekosustav, integrirajući AI mogućnosti na pametnim telefonima, vozilima i pametnim kućnim uređajima. U suradnji s Google Gemini, Xiaomi HyperAI pruža sustavnu inteligenciju koja dosljedno funkcionira na svim uređajima, umjesto fragmentiranih funkcija na razini aplikacija. Ovaj objedinjeni AI sloj omogućuje prirodniju interakciju, pametnije izvršavanje zadataka i fluidnu suradnju između uređaja.

Xiaomi je također predstavio nove oblike AI interakcije kroz inovativan hardverski dizajn, uključujući Dynamic Back Display na najnovijim modelima Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Stražnji zaslon omogućuje personalizirane vizuale, prikaz u stvarnom vremenu visokokvalitetnih selfija snimljenih glavnom kamerom te impresivno igranje na stražnjoj strani uređaja. Proširujući AI interakciju izvan prednjeg zaslona, Xiaomi redefinira način na koji korisnici komuniciraju s inteligencijom na svojim uređajima.

Novo mobilno fotografsko iskustvo

Xiaomi je dugoročno posvećen razvoju mobilne fotografije uz strateško partnerstva s tvrtkom Leica. Lani su Xiaomi i Leica najavili globalnu nadogradnju strateške suradnje u području fotografije. Na MWC-u je predstavljen mobitel Xiaomi 17 Ultra za globalna tržišta koji donosi novu generaciju optičkog sustava, uključujući novo razvijeni 1-inčni LOFIC glavni senzor te prvi u industriji Leica APO-certificirani optički telefoto zoom objektiv za mobilnu fotografiju, s velikim poboljšanjima u noćnoj fotografiji, preciznosti detalja pri visokim kontrastima i telefoto performansama.

Predstavljen je i poseban Leica Leitzphone powered by Xiaomi mobitel kojim se dodatno može zumirati fizičkim okretanjem prstena stražnjih kamera kao što biste to radili s objektivima SLR fotoaparata. Dizajniran u izravnoj suradnji s Leica dizajnerskim timom, uređaj je inspiriran legendarnom Leica M-serijom fotoaparata. Dvobojna stražnja strana kombinira teksturu nalik koži s mat završnom obradom, pružajući bolji hvat i prepoznatljiv dizajnerski izričaj inspiriran fotoaparatima.

Xiaomi je u Barceloni na MWC-u pokazati i cijeli niz svojih najnovijih AIoT uređaja, seriju Xiaomi Electric Scooter 6 te kompletnu liniju Mijia pametnih kućanskih uređaja.

Ključne riječi
MWC Xiaomi

