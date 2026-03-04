Milanović: Počelo je povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona

Načelnik Glavnog stožera OSRH započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz Iraka i Libanona vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima. Tim povodom su poslali i priopćenje. 'Nastavno na upite medija o provedbi Odluke Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu, obavještavamo javnost da je odluka Predsjednika Republike izvršna, a za provedbu Odluke zadužen je načelnik

Glavnog stožera OSRH', započeli su.

Nastavno na to, dodali su da je načelnik Glavnog stožera OSRH postupio u skladu s Odlukom Predsjednika Republike. 'On je započeo postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike', navode.

'Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena', izvijestili su i dodali da je ova odluka donešena 'sukladno ustavnim i zakonskim ovlastima predsjednika, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici', ističu.

Za kraj dodaju da će kao i do sada Predsjednik Republike i ubuduće prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone.

Podsjetimo, Zoran Milanović je 2. ožujka objavio da, vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika usred eskalacije na Bliskom istoku, donosi odluku o povlačenju sedmorice vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona, te je zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene postupak povlačenja. Dodao je i poziv Vladi da poduzme mjere za zaštitu i povratak hrvatskih građana s tog područja.

Premijer Andrej Plenković je na tu odluku odgovorio kritički, ističući da je riječ o potezu bez konzultacija s Vladom, te naglasio da Hrvatska ima međunarodne obveze kao članica NATO-a i UN-a, a povlačenje iz sigurnih misija smatra nepotrebnim ili politički motiviranim. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je dodatno pojasnio da se predsjednik nije konzultirao s Vladom i da je vojnik u Libanonu (UNIFIL) ionako trebao biti povučen ranije.