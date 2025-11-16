Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova ovih se dana ponovo požalio na preblagu kaznenu politiku sudova. "Okidač" je bio fizički napad na snimatelja N1 televizije na zagrebačkom glavnom trgu počinitelj kojeg je, otkrio je ministar, do sada bio uhićivan pet puta, ali je svaki puta pušten na slobodu, da bi na kraju alkoholiziran napao novinare.
Ovaj slučaj nije jedini nad kojim se javnost zgraža, a politika prebacuje odgovornost na sudove i obrnuto. Na novinskim stupcima u samo nekoliko zadnjih mjeseci mogli smo čitati da je "Torcidaš gađao Vinkovčane signalnim raketama pa ekspresno pušten na slobodu", ili o zaposleniku komunalnog poduzeća u Makarskoj koji je na radnom mjestu skrivao više od kilogram i pol kokaina, vagu i par desetaka tisuća eura, da bi istog dana kad je doveden pred suca istrage bio i pušten na slobodu, baš kao da se ne radi o ozbiljnom dileru, već o klincu uhvaćenom s džointom na koncertu.
Tko je odgovoran za blage kazne: Pravosuđe ili politika?
Sudovi su dužni suditi po zakonu i stvari tu može promijeniti jedino politika, replicira sudac Damir Kos na ministrove prozivke
Naravno da su kazne preblage, ali kako da naši političari, za koje je sasvm normalno potkradati, voziti pod tjecajem alkohola itd., izglasaju strože kazne?! Pa sami bi nadrljali, a ne zaboravimo na svu njihovu neodgojenu i razmaženu djecu, koja see zbog kršenja zakona svako malo povlače po novinama!!!
Kazne nisu blage. Problem je u neprovođenju zakona. Jer da se provodi, ne bi se doveli do situacije u kojoj se sada nalazimo. Pravosuđe. Deklarativno neovisno. Često se događa da suci izriču minimalne kazne, a ponekad i ispod minimalnih što je nedopustivo. Kasta koja misli da su svemogući i nedodirljivi.