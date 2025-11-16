Tko je odgovoran za blage kazne: Pravosuđe ili politika?

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova ovih se dana ponovo požalio na preblagu kaznenu politiku sudova. "Okidač" je bio fizički napad na snimatelja N1 televizije na zagrebačkom glavnom trgu počinitelj kojeg je, otkrio je ministar, do sada bio uhićivan pet puta, ali je svaki puta pušten na slobodu, da bi na kraju alkoholiziran napao novinare.



Ovaj slučaj nije jedini nad kojim se javnost zgraža, a politika prebacuje odgovornost na sudove i obrnuto. Na novinskim stupcima u samo nekoliko zadnjih mjeseci mogli smo čitati da je "Torcidaš gađao Vinkovčane signalnim raketama pa ekspresno pušten na slobodu", ili o zaposleniku komunalnog poduzeća u Makarskoj koji je na radnom mjestu skrivao više od kilogram i pol kokaina, vagu i par desetaka tisuća eura, da bi istog dana kad je doveden pred suca istrage bio i pušten na slobodu, baš kao da se ne radi o ozbiljnom dileru, već o klincu uhvaćenom s džointom na koncertu.