Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA HRVATSKA STVARNOST

Hrvatski umirovljenici masovno traže posao. Evo što ljudi predlažu: 'Ovo radiš kad hoćeš i koliko hoćeš, a lijepa ti je plaća'

Split: U FINA-i po?ela isplata boži?nica za splitske umirovljenike
Foto: Ilustracija/Ivo Cagalj/Pixsell
1/6
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
04.03.2026.
u 15:36

Jednostavno pitanje koje je na Redditu postavio korisnik dobar je primjer novog društvenog i ekonomskog fenomena u Hrvatskoj, ali i činjenice da se u Lijepoj Našoj često s mirovinom teško živi

Objava budućeg umirovljenika koji s 53 godine traži novi posao na području Splita izazvala je lavinu korisnih savjeta na Redditu. No, iza ovog naizgled jednostavnog pitanja krije se priča o velikim promjenama u mirovinskom sustavu i gorućem problemu nedostatka radnika u Dalmaciji.

Jednostavno pitanje koje je na Redditu postavio korisnik dobar je primjer novog društvenog i ekonomskog fenomena u Hrvatskoj, ali i činjenice da se u Lijepoj Našoj često s mirovinom teško živi. 'Pozdrav svima. Uskoro postajem umirovljenik s 53 godine. Gdje bi se bilo pametno zaposliti kao penzioner na području Splita, Solina ili Kaštela?', napisao je. U svega nekoliko sati, objava je prikupila puno korisnih komentara i pozitivnih reakcija, a korisnici su se potrudili u davanju praktičnih i ohrabrujućih savjeta.

Posao za penzionera
by u/Agitated_Garlic_5293 in Split

Ono što ovu situaciju čini posebno zanimljivom jest dob budućeg umirovljenika. Odlazak u mirovinu s 53 godine obično ukazuje na beneficirani radni staž, najčešće u vojsci, policiji ili kao branitelj, što znači da se radi o osobi koja je još uvijek u naponu radne snage. Njegova potraga za 'drugom karijerom' nije jedini slučaj, već odraz velikih promjena koje su stupile na snagu početkom 2026. godine. Naime, velika mirovinska reforma omogućila je umirovljenicima rad na puno radno vrijeme uz istovremeno primanje 50 posto mirovine, što je otvorilo vrata za više od 36 tisuća umirovljenika diljem zemlje da se vrate u svijet rada.

Ovaj trend posebno je izražen u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja se, odmah iza Zagreba, nalazi u vrhu po broju zaposlenih umirovljenika. U situaciji kroničnog nedostatka radne snage, pogotovo u sektorima turizma, trgovine i uslužnih djelatnosti, poslodavci se sve više okreću domaćim umirovljenicima. Smatraju ih pouzdanom, iskusnom i odgovornom radnom snagom koja, za razliku od dijela stranih radnika, poznaje jezik i lokalne običaje. Uoči još jedne turističke sezone, mnoge lokalne tvrtke vide umirovljenike kao ključno rješenje za popunjavanje radnih mjesta.

Upravo tu leži snaga Reddit zajednice koja je autoru objave ponudila konkretne i životne prijedloge. Komentari su se kretali od onih očekivanih do vrlo kreativnih, pokazujući širok spektar mogućnosti koje se otvaraju za aktivne umirovljenike. Brojni korisnici istaknuli su kako poznaju umirovljenike koji uspješno rade, čime su dodatno ohrabrili autora. Mnogi su ga odmah uputili na stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je uspostavio posebnu stranicu (https://umirovljenici.hzz.hr) namijenjenu upravo povezivanju poslodavaca s umirovljenicima željnim rada.

Među najpopularnijim prijedlozima na Redditu našle su se vožnje za Uber ili Bolt, za koje su korisnici naveli da nude fleksibilnost i dobru zaradu. 'Radiš kad hoćeš i koliko hoćeš i lijepa ti plaća', sažeo je jedan komentator, a autor objave je potvrdio da je 'razmišljao o toj opciji'. Drugi su predložili poslove u dostavi, poput rada za Hrvatsku poštu ili dostave torti za lokalne slastičarnice. Spomenuti su i sezonski poslovi, kao što je prodaja i točenje pića na Poljudu tijekom utakmica i koncerata, gdje već sada radi velik broj umirovljenika.

Pojavili su se i savjeti koji zadiru u društveno koristan rad. Jedan korisnik je predložio posao asistenta u nastavi, koji je uvijek tražen, ili pak skrb o starijim i nemoćnim osobama. Zanimljiv je bio i prijedlog o pohađanju tečaja 'e-umirovljenik' u organizaciji Županije, koji bi mogao otvoriti put prema poslovima u telefonskoj ili internetskoj prodaji. Na kraju, objava ovog 53-godišnjaka nije samo pokazala spremnost zajednice da pomogne, već je i ogolila stvarnost tržišta na kojem umirovljenici više nisu samo pasivni primatelji mirovina, već aktivni i traženi sudionici koji započinju novo poglavlje u svom životu.
FOTO Prizor koji fascinira: Ovaj 'krvavi Mjesec' ne želite propustiti, idući takav čeka nas tek za dvije godine
Split: U FINA-i po?ela isplata boži?nica za splitske umirovljenike
1/19
Ključne riječi
Taksi dostava reddit posao Umirovljenici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZIMA NA PRAGU PROLJEĆA

Vlakovi su stali, po rodilju se probila lokomotiva, a zbog nanosa visokih i do 7 metara sela su 9 dana bila odsječeno od svijeta

Početkom ožujka, mjeseca u kom su svi već psihički potpuno spremni za dolazak proljeća, Hrvatsku je iznenada pogodilo nezapamćeno snježno nevrijeme, jedno od najgorih u 20. stoljeću. Te 1984. godine sela Like i Gorskog kotara tjednima su bila odsječena od svijeta, a dramatične priče o spašavanju ljudi iz snježnih nanosa visokih i do sedam metara pamte se i danas

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!