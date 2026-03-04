Hrvatski umirovljenici masovno traže posao. Evo što ljudi predlažu: 'Ovo radiš kad hoćeš i koliko hoćeš, a lijepa ti je plaća'

Objava budućeg umirovljenika koji s 53 godine traži novi posao na području Splita izazvala je lavinu korisnih savjeta na Redditu. No, iza ovog naizgled jednostavnog pitanja krije se priča o velikim promjenama u mirovinskom sustavu i gorućem problemu nedostatka radnika u Dalmaciji.

Jednostavno pitanje koje je na Redditu postavio korisnik dobar je primjer novog društvenog i ekonomskog fenomena u Hrvatskoj, ali i činjenice da se u Lijepoj Našoj često s mirovinom teško živi. 'Pozdrav svima. Uskoro postajem umirovljenik s 53 godine. Gdje bi se bilo pametno zaposliti kao penzioner na području Splita, Solina ili Kaštela?', napisao je. U svega nekoliko sati, objava je prikupila puno korisnih komentara i pozitivnih reakcija, a korisnici su se potrudili u davanju praktičnih i ohrabrujućih savjeta.

Ono što ovu situaciju čini posebno zanimljivom jest dob budućeg umirovljenika. Odlazak u mirovinu s 53 godine obično ukazuje na beneficirani radni staž, najčešće u vojsci, policiji ili kao branitelj, što znači da se radi o osobi koja je još uvijek u naponu radne snage. Njegova potraga za 'drugom karijerom' nije jedini slučaj, već odraz velikih promjena koje su stupile na snagu početkom 2026. godine. Naime, velika mirovinska reforma omogućila je umirovljenicima rad na puno radno vrijeme uz istovremeno primanje 50 posto mirovine, što je otvorilo vrata za više od 36 tisuća umirovljenika diljem zemlje da se vrate u svijet rada.

Ovaj trend posebno je izražen u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja se, odmah iza Zagreba, nalazi u vrhu po broju zaposlenih umirovljenika. U situaciji kroničnog nedostatka radne snage, pogotovo u sektorima turizma, trgovine i uslužnih djelatnosti, poslodavci se sve više okreću domaćim umirovljenicima. Smatraju ih pouzdanom, iskusnom i odgovornom radnom snagom koja, za razliku od dijela stranih radnika, poznaje jezik i lokalne običaje. Uoči još jedne turističke sezone, mnoge lokalne tvrtke vide umirovljenike kao ključno rješenje za popunjavanje radnih mjesta.

Upravo tu leži snaga Reddit zajednice koja je autoru objave ponudila konkretne i životne prijedloge. Komentari su se kretali od onih očekivanih do vrlo kreativnih, pokazujući širok spektar mogućnosti koje se otvaraju za aktivne umirovljenike. Brojni korisnici istaknuli su kako poznaju umirovljenike koji uspješno rade, čime su dodatno ohrabrili autora. Mnogi su ga odmah uputili na stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je uspostavio posebnu stranicu (https://umirovljenici.hzz.hr) namijenjenu upravo povezivanju poslodavaca s umirovljenicima željnim rada.

Među najpopularnijim prijedlozima na Redditu našle su se vožnje za Uber ili Bolt, za koje su korisnici naveli da nude fleksibilnost i dobru zaradu. 'Radiš kad hoćeš i koliko hoćeš i lijepa ti plaća', sažeo je jedan komentator, a autor objave je potvrdio da je 'razmišljao o toj opciji'. Drugi su predložili poslove u dostavi, poput rada za Hrvatsku poštu ili dostave torti za lokalne slastičarnice. Spomenuti su i sezonski poslovi, kao što je prodaja i točenje pića na Poljudu tijekom utakmica i koncerata, gdje već sada radi velik broj umirovljenika.

Pojavili su se i savjeti koji zadiru u društveno koristan rad. Jedan korisnik je predložio posao asistenta u nastavi, koji je uvijek tražen, ili pak skrb o starijim i nemoćnim osobama. Zanimljiv je bio i prijedlog o pohađanju tečaja 'e-umirovljenik' u organizaciji Županije, koji bi mogao otvoriti put prema poslovima u telefonskoj ili internetskoj prodaji. Na kraju, objava ovog 53-godišnjaka nije samo pokazala spremnost zajednice da pomogne, već je i ogolila stvarnost tržišta na kojem umirovljenici više nisu samo pasivni primatelji mirovina, već aktivni i traženi sudionici koji započinju novo poglavlje u svom životu.