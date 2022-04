Ponovno otvoren poštanski ured u središtu Sisku - nije radio od potresa

U Sisku je danas počeo opet s radom poštanski ured 44000 Sisak, ali na novoj adresi, u Rimskoj ulici 14. Na novoj lokaciji korisnicima je na raspolaganju pet šaltera na kojima, osim poštanskih, mogu obaviti bankarske, osiguravateljske, telekomunikacijske i maloprodajne usluge. Uz šaltere, u poštanskom uredu smješteno je i 90 pretinaca za isporuku pošiljaka.



S nove će lokacije svakog dana na dostavu kretati i poštari čiji se prostor za pripremu pošiljaka također nalazi u sklopu novog ureda.

Poštanski ured 44000 Sisak bio je privremeno zatvoren zbog posljedica potresa od 29. prosinca 2020. koji je oštetio zgradu u Ulici Stjepana i Antuna Radića 29 u kojoj je prethodno poslovao.

Foto: Hrvatska pošta

Do sada je na Baniji sanirano desetak poštanskih ureda stradalih u potresu, dok je zbog znatnih oštećenja zgrade za poštanski ured u Sisku osiguran novi prostor.

Još nije pronađeno rješenje i za uništeni prostor poštanskog ureda 44010 u Sisak Capragu.



Poštanski ured 44000 Sisak radi od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati.