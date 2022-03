Slabi potres jako blizu Zagreba uznemirio građane: 'Dobro je zaljuljalo'

Slabi potres osjetio se večeras na zagrebačkom području. Iako je prema EMSC-u riječ o potresu magnitude samo 1,2 stupnja, epicentar mu je bio jako blizu Zagreba, samo 4 km sjeverno pa je puno građana osjetilo lagano podrhtavanje.

Mnogi su i zabilježili svoju reakciju na mobilnoj aplikaciji Last Quake koja je u samo nekoliko minuta zabilježila više od 100 prijava građana koji su tako tako dobili neugodni podsjetnik da je taman prošlo dvije godine od velikog zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020.

Najviše prijava je iz podsljemenske zone.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 00:37:25)⚠At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗ pic.twitter.com/7Giu6spXyA