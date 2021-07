Milanović: Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas

Predsjednik Zoran Milanović boravi Šibensko-kninskoj županiji. Sastao se sa županom i načelnikom Općine Promina a potom je odgovarao na pitanja novinara o aktualnim temama. Novinare je zanimalo što misli hoće li doći do ukidanja mjera u jesen.

"Stožer radi ono što im Plenković kaže. On se konzultira sa dvoje ljudi u svom kabinetu i osluškuje što se događa u Europi. Ja u ovom trenutku ovu vrstu ponašanja Stožera, Plenkovića, ne Stožera, ocjenjujem racionalnom. I ja bih tako u ovom trenutku. Ja bih drugačije napravio puno drugih stvari u godini dana. Što se tiče prijetnji i nametanja ljudima cijepljenja to neće nikamo odvesti. To je put u tiraniju. To je neprovedivo. Previše ljudi se ne želi cijepiti", kazao je predsjednik Milanović. Dodao je da on ljudima može samo reći: "Cijepite se". "Ljudi koji nisu cijepljeni, cijepljenima ne mogu nauditi", kazao je.

"Ovo ponašanje Vlade je racionalno u ovom trenutku, ali nastavi li se to u 9. mjesecu to je tiranija", rekao je Milanović.

Kaže da ne želi komentirati situaciju u Domovinskom pokretu. "Hoće li Miro Škoro dati ostavku to me zanima koliko i žetva u Bangladešu'', dodao je.

Komentirao je i reakcije iz Srbije zbog prijedloga da se Nikola Tesla stavi na kovanicu eura.

"Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas. Drugo, Tesla je s Hrvatskom, odnosno Hrvatska s Teslom imala krizu identiteta, i ta ljubav je bila vrlo nejasna. To je bio prijedlog mog savjetnika Velibora Mačkića i vidim da je dosta ljudi to prihvatilo. Ako će Teslu staviti na novčić od jednog centa to nema smisla. A svojatati Teslu možda nije pošteno ni od Hrvatske, a od Srbije još manje, možda je to mogao biti Ruđer Bošković, možda je to trebao biti Faust Vrančić", rekao je Milanović.

"To što je Srbija nazvala svoj aerodrom po Nikoli Tesli što da kažem. I opet ponavljam tu nije bilo Vrančića, Ruđera, ali za Ruđera bi se opet javila Srbija? A što ćeš", dodao je Milanović.