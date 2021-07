Capak: Cijepljenje trećom dozom vrlo vjerojatno, neke države su već počele

S cijepljenjem trećom dozom već su krenule zemlje koje su svoje stanovništvo cijepile ranije s kineskim cjepivom. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na današnjoj je konferenciji kazao da je vjerojatno da će se s trećom dozom ići i kod nas, dok je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić dodala da će odluka ovisiti o rezultatima studija koje se provode.

"Vrlo je vjerojatno da će se početi cijepiti trećom dozom, neke zemlje su počele, mogu vam spomenuti Tursku i Mađarsku. To je najčešće kod kineskog cjepiva. Jučer sam saznao da i Mađarska ide u to. Kada ćemo početi cijepiti s trećom dozom nitko to ne zna. To je pitanje na koje znanost trebaju dati odgovor, vrlo je vjerojatno da će se ići no ne zna se kada", kazao je Capak.

Markotić je kazala da se i na razini EU također raspravlja o tome i da nitko ne zna i nema studija koje bi kazale treba li se sada cijepiti ili ne trećom dozom. "Prate se sve studije. Nema podataka da se sada treba cijepiti trećom dozom", dodala je Markotić.

Kazala je da će se i u nove generacije cjepiva uzimati u obzir i delta varijanta.

Osvrćući se na najavljeno cijepljenje u ljekarnama, ministar Vili Beroš zahvalio je Hrvatskoj ljekarničkoj komori na trudu.

"Mi se prilagođavamo novim izazovima, a s Hrvatskom ljekarničkom komorom našli smo rješenje. Željeli smo da to bude riješeno. Očekujemo da oni u roku dva tjedna definiraju timove. Sve će to biti iskomunicirano na vrijeme, a mi smo našli pravni okvir", kazao je Beroš.

Capak je dodao da će HZJZ educirati osobe koje će cijepiti u ljekarnama.