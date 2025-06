Pomor pčela: Bez oprašivača proizvodnja hrane manja i do 50 posto

Mediji u Hrvatskoj tijekom posljednjih nekoliko godina u više su navrata prenosili informacije o trovanju pčela raznim zaštitnim sredstvima koja najčešće koriste ratari. Posljednji slučaj pomora pčela zabilježen je prije nekoliko dana u okolici Vukovara kada je prilikom tretiranja boba nedopuštenim sredstvom otrovano 200-tinjak pčelinjih zajednica. Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) Dražen Kocet kaže kako je svako trovanje pčela tragedija za svakog pčelara, ali i da Hrvatska nema alarmantnih podataka kada je riječ o ukupnom trovanju pčela.

– Možemo reći kako se dosta dobro nosimo s tim problemom i da je veliku važnost u tome imao i sam HPS s nizom svojih aktivnosti. Prije oko šest godina imali smo slučajeve trovanja pčela radi tretiranja uljane repice, potom radi tretiranja komaraca, a sada i boba, što je novost. Svi moramo pronaći neki način da zadovoljni budu i pčelari, jer će im pčele biti sigurne, ali i poljoprivrednici koji moraju koristiti zaštitna sredstva kako bi mogli proizvoditi hranu – rekao je Kocet.

Kao neke od problema koji dovode do trovanja pčela spomenuo je 'meke' granice, što omogućuje da se preko granice unesu i nedopuštena sredstva, kao i to da edukacije koje se provode ne daju rezultate. Prema njegovim riječima, poljoprivrednici zapravo kupuju potvrde o sigurnom korištenju zaštitnih sredstava i iza njih ne stoji nikakvo znanje. Najavio je i skori sastanak s čelnicima Ministarstva poljoprivrede gdje će iznijeti neke od problema pčelara u Hrvatskoj s nadom da će oni uskoro biti i riješeni.

Redoviti profesor na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku Bojan Stipešević kazao je i kako je svako trovanje pčela zapravo samo dio nastale štete te da se to pokazalo svaki put do sada. – Prava se šteta vidi kasnije u proizvodnji hrane. Naime, nakon pomora pčela bilježimo slabije rezultate proizvodnje hrane jer nema oprašivača. Ti prinosi uljarica i voća mogu biti slabiji i do 50 posto, što su pokazala i brojna istraživanja koja smo vodili. Sva su ulaganja u proizvodnju i rad nedovoljna jer nema oprašivača, a pčele su tijekom proteklih godina postale glavni oprašivači – rekao je Stipešević.

Predsjednik Udruge pčelara '91 Ivan Dumendžić podsjetio je kako je u nedavnom trovanju pčela u okolici Vukovara zabilježen pomor 200-tinjak pčelinjih zajednica, od kojih je 100 njegovih. – Glavni su problem needucirani ratari koji koriste nedopuštena zaštitna sredstva. Mi nemamo problema s velikim sustavima, ali imamo s malim OPG-ovima koji često koriste nedopuštena sredstva i u vrijeme kada se ona ne koriste – rekao je Dumendžić.

Najavio je i kako će od Ministarstva poljoprivrede tražiti da se pronađe način da pčelari kod ovakvih slučajeva dobiju odštetu kao i da se ustroji banka pčelinjih zajednica iz koje bi pčelari mogli po povoljnim uvjetima kupiti pčele.