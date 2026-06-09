Politički analitičar za Večernji: 'Trumpovu Ameriku ni protivnici ni saveznici na Bliskom istoku ne doživljavaju ozbiljno'

Politički analitičar Tonči Tadić ocijenio je kako najveća vijest aktualne bliskoistočne krize nije razmjena raketnih napada između Izraela i Irana, nego sve slabiji utjecaj Sjedinjenih Američkih Država u regiji pod administracijom Donalda Trumpa. Tadić tvrdi da ključni američki saveznici i protivnici na Bliskom istoku više ne doživljavaju Washington kao silu koja može nametnuti vlastitu politiku ili jamčiti sigurnost partnerima.

“Ključna vijest nije to da je Izrael raketirao Iran ili da je Iran raketirao Izrael. Vijest je to da Trumpovu Ameriku na Bliskom istoku nitko ne doživljava ozbiljno”, poručio je Tadić. Prema njegovim riječima, Iran odbija prihvatiti američke zahtjeve za mirovnim sporazumom te umjesto toga nastavlja s blokadom Hormuškog tjesnaca i vlastitom strategijom u regiji.

Istodobno, smatra, ni Izrael više ne slijedi američke političke smjernice. “Trump inzistira da Izrael prekine rat protiv Irana i Hezbolaha, ali Izrael ga ne doživljava ozbiljno i ne želi prekid rata, nego nastavlja razarati Libanon i radi po svome”, naveo je.

Posebno je upozorio na odnose SAD-a s arapskim saveznicima u Perzijskom zaljevu. Tvrdi kako Saudijska Arabija odbija bezuvjetno sudjelovati u američkoj strategiji protiv Irana, dok Oman vodi vlastitu politiku unatoč američkim pritiscima. “Trump inzistira da Saudijska Arabija bez pogovora stavlja na raspolaganje svoje vojne baze za rat protiv Irana, ali Saudijci ga ne doživljavaju ozbiljno, ne žele rat protiv Irana i rade po svome”, istaknuo je Tadić.

Dodao je i da SAD više ne može svojim partnerima jamčiti sigurnost u slučaju eskalacije sukoba. “Ni Saudijskoj Arabiji, kao ni Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i Emiratima Trump ne može pružiti nikakvu zaštitu”, napisao je. Zaključuje kako je u samo nekoliko mjeseci Trumpova administracija ozbiljno oslabila američki položaj na Bliskom istoku. Zaključno je dodao kako je u svega četiri mjeseca Trump uspješno razorio američku politiku na Bliskom istoku: "Jedino je pitanje je li ovo privremeno ili trajno i konačno stanje".

Navodi i kako svemu treba dodati i još jednu činjenicu. "Nijedan američki NATO saveznik niti nijedan saveznik iz Dalekog Istoka nije pohrlio u pomoć Trumpu da ga izvuče iz gliba u kojeg je zapao u Hormuzu. Pouka svega je jednostavna: savezništva se grade kroz međusobno uvažavanje, dogovaranje i balansiranje svojih i savezničkih interesa, a ne kroz nametanje svoje volje samo zato jer si velesila pa će te samo zato svi po definiciji pokorno slušati", zaključuje Tadić.